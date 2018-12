Audio del ‘Chapo’ revela negocios de coca con excabecillas de las Farc

En el día número nueve del juicio al narcotraficante mexicano Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, la Fiscalía de Estados Unidos empezó a mostrar audios que revelan cómo el capo negociaba coca con poderosos carteles de todo el mundo, incluida la exguerrilla de las Farc.

En efecto, en una primera conversación se le escucha ofrecer en empeño varias propiedades a cambio de un cargamento inicial. Pero luego se habla de una transacción superior a las seis toneladas de clorhidrato de coca de la más alta calidad, cuyo proveedora era la guerrilla colombiana.

“El precio sería de 2.000 dólares por kilo”, se le escucha decir al ‘Chapo’. Y luego le anuncia al cabecilla de las Farc que van a enviar a un emisario para que controle la calidad del cargamento.



La Fiscalía confirmó que el contexto del audio es una llamada telefónica entre el ‘Chapo’ y un representante de la entonces guerrilla de las Farc. En el diálogo, Guzmán Loera le agradece a su interlocutor por la confianza que le está dando al negociar el cargamento sin que lo conociera personalmente.



Y le ofrece una invitación a México para que conozca su andamiaje criminal.

¿Quién era el contacto?

Hasta ahora, ninguno de los voceros de la exguerrilla de las Farc se ha pronunciado sobre sus nexos con el poderoso capo mexicano.



No obstante, la Fiscalía de Estados Unidos fue clara en señalar que quien recibe la llamada en Colombia es un hombre que asegura tener la capacidad técnica suficiente para producir, transportar y proteger grandes cantidades de cocaína hasta su destino final. Incluso, el sujeto intentó tranquilizar al ‘Chapo’ asegurándole que estaba “hablando con el propio”.



Los detalles del precio y envío de seis toneladas de cocaína, que sería dejada en Guayaquil (Ecuador), fue la discusión principal de la conversación, difundida por medios de todo el mundo.



Otro dato que llamó la atención dentro del juicio es que la negociación del cargamento finalizó con la propuesta del ‘Chapo’ de entregar varias de sus propiedades como seguro mientras pagaba la droga. En total, el cargamento que recibiría en la ciudad ecuatoriana costaría cerca de dos millones de dólares.



“A cuánto me la vas a dejar (...). Que la mire primero y yo ahí le pago las dos toneladas (...). Mientras, vayan viendo lo de las propiedades”, le dice el capo a su interlocutor, anunciándole que un técnico va a viajar a las selvas de Colombia a revisar el cargamento.



Por eso, no se descarta que el capo mexicano tenga aún bienes en Colombia en poder de sus antiguos socios o de testaferros.



De hecho, tal como lo reveló EL TIEMPO, un fiscal colombiano está siguiendo el proceso para adelantar las pesquisas locales a las que haya lugar. Esto incluye las cuentas bancarias mencionadas por el ‘Chapo’, en las que le consignaría la plata del cargamento a las Farc.



UNIDAD INVESTIGATIVA

U.investigativa@eltiempo.com

​Twitter: @Uinvestigativa