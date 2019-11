Aplazan audiencia de reapertura de caso por muerte de Alejandro Pizano

Para este viernes estaba programada la audiencia en la que un juez de El Rosal (Cundinamarca) debía decidir si se reabre la investigación por la muerte de Alejando Pizano, hijo del excontroller de Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano, tal como lo solicitó la Procuraduría.



Sin embargo, por segunda vez la diligencia judicial fue aplazada, aún no se conoce nueva fecha para esto. El 9 de octubre pasado también estaba programada esta audiencia pero fue aplazada.La muerte de Alejandro, de profesión arquitecto fue declarada como accidental, sobre la base de que el 10 de noviembre de 2018 ingirió de manera accidental el contenido de una botella de agua saborizada que tenía cianuro.

En su momento, la muerte de Alejandro, el 10 de noviembre del 2018, llamó la atención porque se suscitó dos días después de la muerte de su padre.



El caso había sido cerrado por los investigadores dela Fiscalía por considerar que era un caso accidental y que no había evidencias de que la muerte hubiera sido provocada.



Pero para la Procuraduría, no se sustentaron adecuadamente las conclusiones que llevaron al cierre del proceso. Además, dice el Ministerio Público, tampoco se evaluó como una hipótesis de la investigación que en el hecho hubieran participado terceros.



El órgano de control también consideró que la Fiscalía, bajo el radicado archivado investigó la muerte de Jorge Enrique y no la de Alejandro. Con esto el ente acusador pudo faltar a su deber de investigar el hecho.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET