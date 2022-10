Por segunda vez, la Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de preclusión en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, judicializado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos.



La cita estaba programada para este lunes 10 de octubre a las 8:00 de la mañana, sin embargo empezó una hora más tarde. A ella se llega 166 días después de que la jueza Carmen Helena Ortiz no le diera la razón al ente acusador en sus ánimos de cerrar este caso, uno de los más resonados en Colombia y que tuvo detenido al exjefe de Estado durante 66 días.



Los detalles de la audiencia

Luego de ajustar detalles técnicos, el fiscal Javier Cárdenas optó por retomar toda la historia de cómo inició este proceso, cuando en agosto de 2011 el congresista Iván Cepeda entrevistó en una cárcel de Itagüí a Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá.



Días después, según el fiscal, Cepeda entregó al ente acusador información que comprometía supuestamente a Álvaro Uribe con paramilitares, quien también fue mencionado por Juan Guillermo Monsalve en entrevista con Cepeda.



Hasta aquí, son dos los personajes que según Cárdenas hablaron con el congresista de los presuntos nexos 'paras' con el expresidente. Tras ello, el 11 de abril de 2012, Cepeda le envió una carta al fiscal general, Eduardo Montealegre, en la que denunciaba a Álvaro Uribe y otras personas, entre ellas su primo Santiago.



Iván Cepeda, senador de la República Foto: Juan Manuel Vargar. Archivo EL TIEMPO



Días antes, el 23 de febrero, el exjefe de Estado ya había denunciado a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesto abuso de la función pública. Fue entonces como en 2013, el alto tribunal abrió una investigación contra el congresista, ordenando escuchar las declaraciones de varias persoans, entre ellas Monsalve y 'Pipintá'.



El 16 de febrero de 2018, sin embargo, la Corte emitió un auto inhibitorio en el caso de Cepeda, y compulsó copias contra Uribe. Ese día es que hubo el primer revés para el expresidente, pues con ponencia del magistrado Jorge Luis Barceló, se concluyó que debía indagársele por supuesto soborno a testigos y fraude procesal.



"Hasta acá el momento de contexto", fueron las palabras del fiscal encargado de solicitar la preclusión ante la jueza.

La previa

Al inicio, la jueza del caso empezó dándoles las palabras a todos los intervinientes, fue así como habló Reinaldo Villalba, Iván Cepeda, Deyanira Góme, Jorge Fernando Perdomo, Eduardo Montealegre, Jaime Granados, Jaime Lombana y el expresidente Álvaro Uribe.



Posteriormente, la jueza dio dos órdenes, que las diligencias se harán de manera virtual, atendiendo que hay personas en distintos países, y la otra es que solo recibirá documentos a través del correo oficial del despacho.



"Esta audiencia pueden estar viéndola muchos periodistas, cada uno tiene el derecho a opinar, yo lo que voy a ordenar es que no quiero que se hagan juicios paralelos, no quiero que de aquí salgamos a terminar el alegato que hicimos acá. No se arrebaten el uso de la palabra, no hagan burlas", fueron sus palabras.

El abecé del expediente Uribe

En esta ocasión, el proceso se retoma con algunos cambios. Primero es que ya no está en manos del fiscal Gabriel Jaimes, a quien la jueza le derrumbó sus argumentos el pasado 27 de abril, sino que entra en juego el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Javier Cárdenas. El segundo movimiento, precisamente, es que este funcionario amplió las declaraciones de otras personas que están alrededor del expediente.



Una de ellas es Uribe, quien en compañía de su abogado Jaime Granados, el pasado 18 de julio habló ante dicho fiscal. A distinta hora también lo hicieron el exministro condenado Andrés Felipe Arias, el exsenador condenado Mario Uribe -primo del exmandatario-, el abogado Abelardo de la Espriella, Hernán Giraldo, el coronel (r) Germán Ricaurte y el representante a la cámara por Antioquia Hernán Cadavid.



Las intervenciones de cada uno se produjeron después del fuerte pronunciamiento de la jueza Ortiz. Uno de sus argumentos fue que la Fiscalía no ahondó lo suficiente en las personas que podían declarar.



Por consecuencia, previo a esta segunda audiencia de preclusión, el ente acusador llamó a las personas mencionadas a dar su versión sobre el presunto soborno y fraude procesal del exmandatario, así como a otras a las que finalmente no se logró llegar, entre ellas la abogada Mercedes Arroyave, el exparamilitar y testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, y Deyanira Gómez, quien fue declarada como víctima en este caso.



¿Qué han dicho las partes?

Desde la última audiencia a la fecha, el expresidente Álvaro Uribe ha mantenido su versión de que él nunca mandó al abogado Diego Cadena -quien está pendiente de ir a juicio- a ofrecer plata a presos con el fin de que lo favorecieran.

El abogado Diego Cadena. Foto: César Melgarejo/ CEET

Y frente a Juan Guillermo Monsalve, Uribe viene de asegurar en el interrogatorio hecho por el fiscal Cárdenas que nunca ha tenido contacto con él, ni siquiera en la Hacienda Guacharacas, que era propiedad de la familia Uribe, y de la que el papá de Monsalve fue capataz.



"No lo conozco de manera directa. Su padre fue contratista de la Hacienda Guacharacas, información que he recibido de mi hermano Santiago. Pudo ser administrador, pero luego de que mi familia salió de allí", explicó Uribe al fiscal.



La postura del también exsenador ha sido ampliamente divulgada por sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes van en contravía de lo que dicen las cuatro víctimas que hay hasta el momento: Iván Cepeda, el exfiscal general Eduardo Montealegre, el abogado Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, expareja del testigo Juan Guillermo Monsalve.



Los representantes de estas personas, como lo son Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, sostienen que si se toma el trabajo que en su momento hizo la Corte Suprema de Justicia, cuando Uribe era senador, se encuentran méritos suficientes para llevar a juicio al expresidente. Es por ello que los dos abiertamente han expresado inconformidades con esta segunda solicitud para archivar el caso que hace la Fiscalía.

La fallida primera solicitud

El 26 de julio de 2021 se inició la primera audiencia de preclusión por el soborno a testigos y fraude procesal que habría cometido Álvaro Uribe. En la sesión, el fiscal Gabriel Jaimes indicó que eran seis los hechos jurídicamente relevantes con los cuales sustentaba su pedido.



Estos estaban relacionados a lo que llamó solicitud de retractaciones de Juan Guillermo Monsalve con la intervención de Diego cadena; el caso de Carlos López, alias Caliche, quien le escribió a Monsalve diciéndole que del Centro Democrático lo habían buscado para que con su ayuda, el hoy testigo estrella favoreciera a Uribe.

Jaime Granados, abogado de Uribe, explicando por qué para la defensa debía precluirse la investigación en un primer momento. Foto: Captura de video

El tercer hecho que detalló Jaimes está relacionado a los intentos de hablar con Juan Carlos 'El Tuso' Sierra, para desacreditar al mayor (r) Juan Carlos Meneses, testigo clave en el proceso penal contra Santiago Uribe por sus presuntos vínculos al grupo paramilitar los '12 apóstoles' y la comisión del delito de homicidio.



El cuarto es el del testimonio de la exfiscal Hilda Niño con intermediación de Diego Cadena; el qunto tiene que ver con los testimonios de los entonces reclusos de la cárcel de Cómbita Máximo Cuesta Valencia, Johan Alberto Cadavid y Elmo Torregrosa; mientras que el sexto y último está ligado a declaraciones de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.



Luego de que culminara la intervención del fiscal Jaimes, la palabra la tomaron los representantes de las víctimas. Fue así como el proceso derivó en varios meses de audiencia que tuvieron como precedente la decisión de la Corte Constitucional que equiparó la indagatoria que la Corte Suprema le llevó al entonces senador Álvaro Uribe, con la imputación bajo el sistema de la Ley 906 de 2004.



Desde entonces, el expresidente Uribe quedó formalmente imputado, calidad que mantiene tras la decisión de la jueza. Con este nuevo capítulo de solicitud de preclusión, el cronograma del despacho tiene programadas audiencias hasta diciembre de este año.



