Suspenden audiencia de preclusión del caso contra Álvaro Uribe

Una audiencia decisiva en el caso por soborno a testigo y fraude procesal

contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se llevó a cabo este martes en la mañana.



En esta diligencia judicial, la Fiscalía tiene que justificar su petición de cerrar la investigación contra Uribe, y también intervienen la Procuraduría y las víctimas del proceso (el senador Iván Cepeda y el exfiscal general Eduardo Montealegre).



Al comienzo de la diligencia habló Miguel del Río, abogado de Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos claves en el caso contra Uribe, quien relató los daños que según él se han causado a la exesposa de Monsalve para pedirle a la jueza del caso que fuera reconocida como víctima.



Habló de una conversación, en abril de 2018, entre el expresidente y el abogado Diego Cadena –procesado por soborno en actuación personal y fraude procesal– "donde quieren ubicar a Deyanira Gómez –exesposa de Monsalve– y tres días después la despiden, esto es una demostración de poder de Uribe Vélez hacia Juan Guillermo Monsalve para mostrarle que sí puede tomar determinaciones específicas", narró el abogado.



Contó también que el exmagistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, que tuvo en un comienzo la investigación contra Uribe, debió pedirle a la UNP medidas de protección para Gómez y añadió que luego los escoltas que le asignaron denunciaron seguimientos y situaciones irregulares. La mujer, aseguró el abogado, tuvo que terminar por pedir asilo en otro país e irse con sus dos hijos.



"Una mujer declaró en un proceso penal ante la Corte Suprema y sus intervenciones generaron que para el abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe era ella el obstáculo para la retractación de Juan Guillermo Monsalve, esa apreciación de que ella era un peligro y su necesidad de ubicarla generan su exilio a un país diferente solo por decir la verdad", manifestó Del Río al decir que este fue un primer daño sufrido.

El abogado también dijo que hubo un daño patrimonial porque a Monsalve le ocuparon con fines de extinción de dominio la finca La Veranera, ubicada en Risaralda, pero dijo que la real dueña de esa finca era Deyanira Gómez.



Para él, esos daños causados a su representada son por causa de una de las partes en el proceso, Álvaro Uribe, y por eso pidió otorgarle la calidad de víctima a Gómez.



Luego habló Roberto Rodríguez, abogado del periodista Gonzalo Guillén, quien también pidió ser reconocido como víctima en el proceso. Dijo que en una declaración dada por Jaime Lombana –abogado de Uribe– se dijo que su defendido "era una persona siniestra, trabaja a sueldo de Carlos Mattos (procesado por corrupción)", algo que dijo que es falso.



El fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien lleva el caso en el ente acusador, pidió luego no acreditar como víctimas a Gómez y Guillén, argumentando que la ley establece claramente quiénes pueden ser consideradas víctimas en un proceso judicial y que estas personas no cumplen con los requisitos para atribuirles esa calidad.

"En el caso de la señora Gómez la Fiscalía quiere resaltar que la señora no tiene vínculo o participación directa y vinculante con esos hechos (...) más resulta una acreditación a manera de testigo dentro de los hechos pero nunca como pasivo de los hechos que comprometen la conducta atribuida por la Corte al señor Uribe Vélez", señaló Jaimes.



Y sobre Guillén, dijo el fiscal que las menciones sobre él son por sus columnas de opinión pero que la vinculación que se realiza de él en el expediente "es absolutamente tangencial, ni siquiera tiene la calidad de testigo para decir que presenció hechos, mal puede atribuírsele algún vínculo o relación directa e inmediata como consecuencia de los hechos jurídicamente relevantes. Tampoco se acreditó un daño real y específico a Guillén", comentó el fiscal.



Jorge Sanjuán, procurador para este caso, consideró así mismo que si las personas se consideran víctimas de hechos diferentes a los que son investigados, deben constituirse como víctimas en los procesos que se adelanten por esos hechos. "El Ministerio Público no observa que las conductas concretamente imputadas tengan que ver con las afectaciones de los derechos de la señora Deyanira Gómez, y observa lo mismo respecto de Gonzalo Guillén", afirmó.

Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda -ya reconocido como víctima en este caso- consideró que Gómez sí debe ser tenida como víctima en este proceso, y no en otro, "porque es a raíz de esta investigación que ha sido víctima y sufrido los daños que nos expusieron".



El exvicefiscal general Jorge Perdomo, también parte civil del proceso, pidió igualmente reconocer provisionalmente como víctima a Deyanira Gómez. Por su lado, el exfiscal general Eduardo Montealegre también pidió aceptar a Gómez y Guillén.



Jaime Granados, abogado de Uribe, se opuso al reconocimiento como víctimas de la exesposa de Monsalve y del periodista Guillén. Para él las consecuencias por formar parte de un proceso no conllevan a una acreditación como víctimas, "sino un derecho de protección de toda persona interviniente, testigo, sujeto procesal", dijo sobre el caso de Gómez.



Frente a Guillén, granados dijo que su acreditación en el proceso sería una afrenta contra el proceso, "no puede ser que convirtamos el proceso en un espectáculo por absoluta ausencia de soporte con el supuesto delito, hechos jurídicamente necesario. No tiene nada que ver aquí el señor Gonzalo Guillén", manifestó.



A las 2:17 p. m. la jueza suspendió la audiencia pues dijo que deberá analizar cuidadosamente los argumentos presentados frente a la petición de reconocer como víctimas a Gonzalo Guillén y Deyanira Gómez. La diligencia se retomará el próximo viernes 9 de abril a las 8:00 a. m.

