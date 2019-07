Procuraduría dijo que se debe mantener la investidura a Álvaro Uribe

Este lunes se presentaron los alegatos de conclusión en el proceso que se sigue por solicitud de pérdida de investidura contra el senador Álvaro Uribe Vélez.



A la diligencia, realizada en el Consejo de Estado, no asistió ni el demandante ni el senador y expresidente Uribe, en su lugar fue su abogado. Tras instalar la audiencia se explicó que la persona que interpuso el recurso presentó sus conclusiones a través de un documento y se excusó por no llegar.



El primero en intervenir fue el representante de la Procuraduría, quien explicó que el punto que se debe examinar es si hubo un conflicto de intereses por parte de Uribe en la discusión de las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP en las intervenciones del 23 y 29 de abril de este año.

El Ministerio Público afirmó que “no se constituyen como intervenciones dentro del trámite de las objeciones”. De acuerdo con el representante la del día 23 fue una sesión en la que solo hubo un trámite parlamentario y no legislativo y no hacía “parte del proyecto que se iba a debatir”.

Mientras que la sesión del 29, dijo la Procuraduría, los que tenían impedimentos fueron retirados del recinto. “En el caso de Álvaro Uribe Veléz dicen que se había presentado una variación en las circunstancias que habían llevado al impedimento en 2017”, aseguró.



En el año 2017,explicó el procurador en cargado para el caso, tenía que ver con la posibilidad de que los expresidentes pudieran someterse a la JEP, pero en el momento de la discusión “ya no existía el impedimento por lo que a su juicio el senador podía intervenir.



El Ministerio Público consideró que las intervenciones de Uribe “no implicaron una violación del régimen de intereses” y solicitó que se mantenga su investidura como senador.



Por su parte la defensa del expresidente dijo que la intervención de Álvaro Uribe no lo beneficio en nada al discutir el trámite de las objeciones del presidente a la ley estatutaria de la JEP y que "lo único que se ha querido es poner el calzas prietas a un dirigente público".



Además también señaló que la del 23 fue solo una discusión de trámite y que el 29 de abril el expresidente Álvaro Uribe Vélez junto al resto de los senadores impedidos se ausentaron del recinto.



El abogado también pidió que se mantenga la investidura ya que "no se probó que existe un interés directo" por parte de Uribe Vélez frente al trámite del proyecto de ley de la ley estatutaria de la JEP ni de las objeciones del presidente Iván Duque al trámite de esa ley.





