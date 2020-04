Aplazan audiencia de imputación al alcalde de Popayán

La audiencia de imputación de cargos de Juan Carlos López, alcalde de Popayán, quedó aplazada para el 23 de abril a las 2 de la tarde.

La diligencia estaba programa para llevarse a cabo este viernes 17 de abril. Sin embargo, todas las partes habían sido citadas para que fuera celebrada de manera presencial en las instalaciones del Complejo Judicial de Paloquemao.



Según declaraciones de Iván Cancino, abogado del mandatario local, a la citación que se había solicitado de manera presencial, no podían acudir y por lo tanto estaban a la espera de que la Fiscalía tomara una decisión para corregir dicha citación y poder adelantar la diligencia por otros medios.

La solicitud de la audiencia hecha por la Fiscalía fue notificada el 6 de abril.



En la misma se incluye que se solicitará medida de aseguramiento por haber incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público por supuestamente haber omitido información sobre su estadía en Marruecos y en España al momento de ingresar a la Casa de Nariño para una reunión con otros alcaldes y gobernadores, además de los funcionarios del Gobierno nacional incluido el presidente Duque, el pasado 14 de marzo.



Una vez se supo que Juan Carlos López era positivo para coronavirus, se le practicaron las pruebas a varios mandatarios, incluido el presidente y la alcaldesa de la capital, Claudia López, pero para ambos los resultados fueron negativos.



El abogado del mandatario payanés señaló en días anteriores que López no aceptará cargos y además demostrará que no incurrió en el delito mencionado.

Según lo afirmó el alcalde en un video, cuando él llegó al país “no estaban vigentes las normas relacionadas con el aislamiento preventivo” y, efectivamente, dicha medida empezó a regir el 12 de marzo, cuando López ya se había reunido por primera ver con Iván Duque.

