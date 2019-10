Capitán estaba en vacaciones cuando autorizó salida de Merlano

En la noche de este miércoles se inició en los juzgados de Paloquemao la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra el capitán del Inpec, David Alexander Álvarez Cárdenas, capturado desde el martes.



La Fiscalía lo sindica de favorecer la fuga de la excongresista Aída Merlano el pasado primero de octubre.



En la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de prevaricato por acción y favorecimiento de fuga al considerar que el funcionario facilitó que Merlano se evadiera de la justicia.

El fiscal, en su imputación, comunicó que David Alexander Álvarez Cardenas, de 44 años, fue asignado el 9 de abril del 2019 a la cárcel El Buen Pastor, fecha en la que Aida Merlano Rebolledo ya estaba interna en la celda dos del patio ocho de ese penal.



El primero de octubre, el capitán salía a vacaciones, pero se encontraba en el establecimiento carcelario, y allí emitió tanto la orden verbal como escrita para que Merlano fuera remitida a su cita odontológica de diseño de sonrisa.



"Usted tiene conocimiento que cuando uno está en periodo de vacaciones se desprende de sus funciones", le dijo el fiscal, quien agregó que el hombre se comunicó por radio e insistió en que Merlano tenía que llegar a su cita. Antes le habían informado que no había suficiente personal para hacer el traslado.

Sin ese acto administrativo, firmado por el capitán del Inpec, Merlano no habría podido salir de El Buen Pastor. El fiscal aseguró que el funcionario del Inpec obró de manera indebida, por lo que la Fiscalía lo señala de prevaricato por acción, porque no tenía competencia para firmar la salida de Merlano Rebolledo.



La pena de este delito va de 48 a 144 meses de prisión y de 66,66 a 300 salarios mínimos legales de multa, además de 80 a 144 meses de inhabilitación para ser servidor público.



Además, como servidor público encargado de la vigilancia o conducción de un detenido, el fiscal aseguró que Cardenas facilitó la fuga de Merlano, agravado por el hecho de que la excongresista había sido condenada por concierto para delinquir.



David Alexander Álvarez Cárdenas no se allanó a ninguno de los cargos señalados por la Fiscalía y se declaró inocente.

Jueza legalizó su captura

La jueza 70 de control de garantías legalizó la captura del capitán Álvarez Cárdenas, de 44 años, capturado cuando salía de dar una entrevista para un canal de televisión.



En la audiencia, la Fiscalía solicitó a la jueza encargada que también legalizara la incautación de un celular iPhone que el hombre portaba en ese momento, pues podría contener información de interés en la investigación.



El delegado de la Procuraduría dio concepto favorable para la legalización de la captura, al considerar que se cumplieron todos los requisitos legales.



Por su parte, la defensa, a cargo del abogado José Gregorio Beltrán, solo hizo comentarios respecto al tiempo que tardó en presentarse al capturado para esta diligencia. También aseguró que el teléfono iPhone fue entregado voluntariamente por Álvarez, y no incautado, como dijo la Fiscalía.



Sobre cómo se obtuvo el iPhone, la jueza dijo que era irrelevante la forma como se había conseguido, dado que no hubo agresión y el capturado renunció a su posesión física, por lo que legalizó la incautación del teléfono, al considerar que el procedimiento se llevó a cabo siguiendo los protocolos.

.La Fiscalía, representada por el fiscal Carlos Felipe Escobar, también anunció que pedirá imposición de medida de aseguramiento preventiva.



El capitán había sido suspendido la semana pasada por la Procuraduría, en medio de las investigaciones disciplinarias por la fuga de la excongresista que esta condenada a 15 años de prisión por corrupción electoral.



La audiencia de imputación de cargos contra Álvarez continuará este jueves a las 2 y 30 de la tarde.



