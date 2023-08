En la mañana de este martes 1 de agosto comenzó la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro y Day Vásquez, luego de que fueron capturados por el CTI de la Fiscalía el sábado 29 de julio en la ciudad de Barranquilla.



Durante la misma, el fiscal Mario Burgos aseguró a sobre el hijo del Presidente Gustavo Petro que no se trataba la investigación de una "persecución política" y que se le garantizarían las herramientas para su defensa.



Así mismo, recalcó que a Nicolás lo están investigando por las conductas que supuestamente cometió.



"Nosotros, Fiscalía General de la Nación, no realizamos persecuciones por temas políticos. Lo investigamos es a usted como persona, Nicolás Fernando Petro, y no lo investigamos por ser hijo del actual Presidente", aclaró el investigador.

También aseguraron que tendrán todos los escenarios pertinentes para defenderse, incluyendo su grupo de abogados, pero que la Fiscalía también está "presta para sostener la teoría del caso hasta llegar a una conclusión".

¿De qué acusan al hijo de Gustavo Petro?

Los fiscales Mario Burgos y Luis Fernando Merchán leyeron los hechos por los cuales imputan al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; mientras que a Day Vásquez le leerán cargos por lavado de activos y violación de datos personales.

Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Redes sociales

Al hijo del jefe de Estado lo investigan porque supuestamente se quedó con una millonaria suma que irregularmente personas cuestionadas en la Costa Caribe habrían enviado para la campaña del hoy Presidente. Sin embargo, al parecer hubo movimientos que llevaron a que Nicolás Petro se quedara con ese dinero.

