El estallido de la volqueta bomba: un horror que aún sacude al Urabá

Iban a ser las nueve de la mañana de ese 27 de febrero del 97 cuando Rafael Agudelo, quien para entonces tenía 33 años, vio llegar la volqueta, que en el pueblo todos conocían. “A mí se me hizo raro que no la estuviera manejando Alberto. Vi que el conductor trató de parquearse al lado del comando, pero un policía le dijo que en esa zona estaba prohibido. El tipo le respondió que no se demoraba y la estacionó frente al hotel”, cuenta Rafael, mientras observa, a escasos cuatro metros, el lugar que se convertiría en el epicentro de la explosión.



Y señala cada punto del recorrido que hizo en aquellos minutos que pudieron ser los últimos de su vida: camina once pasos por el andén de la casa que hasta ese día fue de sus padres, y al llegar a la esquina gira a la izquierda y da dieciocho pasos más, hasta donde entonces quedaba el corredor de entrada a la vivienda. “Yo ingresé y me senté en una silla, pero al momentico mi mamá me llamó a tomar tinto, entonces me levanté y ahí fue cuando pasó eso”.



Cruzando la calle, en el interior de la unidad policial, la auxiliar de servicios generales Gloria Hidalgo estaba en la oficina del capitán, esperando a que le firmara el documento que avalaba su salida a vacaciones. “Cuando yo estiré la mano para recibir el papel, sentí un guarapazo en la cabeza y me desplomé al piso”, recuerda.



La muerte, entonces, parecía silenciosa. Estaban aturdidos. Ni Gloria ni Rafael recuerdan haber percibido el sonido de la explosión. En cambio Alberto, el dueño de la volqueta, aunque estaba a kilómetros, sintió el estallido de los 100 kilos de dinamita que volaron todo rastro del vehículo en el que había invertido los ahorros de décadas de trabajo: “En esas, los guerrilleros ya nos habían soltado. Íbamos a buscar algún lugar para llamar a la Policía cuando se sintió el estruendo. Eso sonó como si hubiera sido a media cuadra”.



(Lea además: 'Falsos positivos': La historia del soldado que fue asesinado por otros militares)



Eran las nueve y cinco de la mañana cuando Apartadó, la meca del Urabá, tembló por cuenta de la explosión de la volqueta bomba. El mundo se les vino encima y ni siquiera podían verlo con claridad. Una nube negra de polvo escondía la destrucción causada por la guerra demencial. Pero cuando empezó a dispersarse, los habitantes de la zona confrontaron la desgracia: la calle del comercio no era más que escombros, muertos y heridos. Con suerte, se salvaron las columnas de algunas edificaciones cercanas, pero otras se vinieron al piso sin contemplación. Paredes enteras se desplomaron. Los vidrios no eran más que moronas filosas.



De la volqueta, cuentan, solo quedó el motor. El resto voló en pedazos, y hasta dejó un cráter en el suelo.