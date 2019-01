Atentado evidencia fisuras en traspaso de carros blindados

Además de las dudas sobre la vulneración de la seguridad en la Escuela General Santander, el acto terrorista del Eln en Bogotá también dejó al descubierto graves fisuras en las oficinas de tránsito e incluso en las normas vigentes sobre traspaso de carros blindados.

Si bien la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada exige un estudio previo y una resolución para permitir el traspaso de un blindado, estos requisitos rigen solo a partir del grado 3 de protección, y la del atentado era 2.5.

En la práctica, esto significa que miles de vehículos que ruedan por el país con un grado menor de blindaje gozan de privilegios (como evadir la restricción vehicular y portar vidrios polarizados), pero no cumplen los requisitos de seguridad que exige la ley.



Pero hay una fisura mucho mayor. Diferentes oficinas de tránsito del país le aseguraron a EL TIEMPO que a ellos no les corresponde revisar los antecedentes penales de los compradores o los vendedores. De hecho, advirtieron que lo único que revisan es si tienen o no multas vigentes.



Eso explica por qué la camioneta Nissan Patrol usada en el atentado fue adquirida sin problema por un guerrillero del Eln, Mauricio Mosquera León, con antecedentes de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas.

¿Un carro modificado?

Los investigadores también quieren establecer cómo un sujeto al que le faltaba la mano derecha pudo manipular una camioneta de alto cilindraje, con 80 kilos de pentolita.



EL TIEMPO estableció que se indaga si la camioneta, de cambios mecánicos, fue modificada o adaptada. De hecho, se rastrea una modificación que sufrió en 2009, y que aparece en papeles bajo el ítem de “ambiental o de enseñanza”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com