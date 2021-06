Video: este es el hombre señalado del atentado con carro bomba

EL TIEMPO conoció los primeros videos que muestran quién es el hombre encargado de dejar el carro bomba en la Brigada 30 de Cúcuta, cuya explosión dejó 36 heridos en la tarde de este martes.



El explosivo, aún no revelado por las autoridades, estaba en una camioneta Toyota blanca de vidrios polarizados, de placas JGX-180.



Ese vehículo ingresó sin mayores problemas por la entrada a la Brigada, donde solo había un soldado de guardia dedicado a controlar el ingreso de vehículos.

La persona que aparece con camiseta azul, tapabocas blanco y gorra negra es el señalado por las autoridades de ser el terrorista que atacó el batallón.



En los videos se le ve hablando por celular y con un paquete en el brazo.



En la mañana de este miércoles, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, dijo que el Eln estaría tras el atentado con carro bomba que se registró el martes 15 de junio en el interior de la Brigada 30 del Ejército, en Cúcuta, Norte de Santander.

De hecho, según Molano, quien habría perpetrado el atentado terrorista sería alias Julián, quien recibe "órdenes directas de Antonio García", puntualizó.



El terrorista que dejó el carro bomba, cuyo retrato hablado está ya en manos de las autoridades, se identificó con un documento falso y logró el acceso.

Carro bomba en Cúcuta Foto: Archivo particular

Además, se evidenció en los videos que no estaba uniformado y, según la Fiscalía, no suplantó ninguna autoridad judicial, como se había dicho inicialmente.



Se desconoce por qué, si no aparecía como militar, no fue obligado a registrarse en la guardia, como lo ordenan los protocolos de seguridad.



El carro bomba estuvo en la Brigada desde las 12:32 p. m. hasta pasadas las 3 p. m., cuando se produjo la primera de las dos explosiones.



Al parecer, los delincuentes aprovecharon debilidades previamente detectadas en el sistema de cámaras interno. Esto indica que el ataque se habría planeado aprovechando información de personas que tuvieron acceso a la instalación.



El terrorista que manejaba el vehículo estuvo dos horas y media en una instalación militar clave, donde también tienen base militares norteamericanos que asesoran a Colombia en la lucha antinarcóticos.



Las autoridades ofrecen una recompensa de 500 millones de pesos para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del atentado.



