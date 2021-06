Atentado en Cúcuta: los pecados en la seguridad de la Brigada 30

Como ocurrió en el atentado contra la Escuela de cadetes de la Policía en Bogotá, perpetrado por el Eln y que dejó más de 20 estudiantes asesinados, en el ataque contra la Brigada 30 en Cúcuta los terroristas aprovecharon huecos en la seguridad de esa base de la Fuerza Pública.



El explosivo, aún no revelado por las autoridades, estaba en una camioneta Toyota blanca de vidrios polarizados, de placas JGX-180.



Ese vehículo ingresó sin mayores problemas por la entrada a la Brigada, donde sólo había un soldado de guardia dedicado a controlar el ingreso de vehículos.



El terrorista, cuyo retrato hablado está ya en manos de las autoridades, se identificó con un documento falso y logró el acceso. No estaba uniformado y, según la Fiscalía, no suplantó ninguna autoridad judicial, como se había dicho inicialmente. Se desconoce por qué, si no aparecía como militar, no fue obligado a registrarse en la guardia, como lo ordenan los protocolos de seguridad.



Aunque el soldado revisó la parte de atrás de la camioneta, no vio la carga explosiva, que pudo haber estado camuflada en el asiento de atrás del vehículo.



Como no había en ese momento apoyo de perros antiexplosivos, nadie detectó la bomba y la Toyota siguió su marcha hacia el interior de la instalación militar.



El carro bomba estuvo en la Brigada desde las 12:32 p. m. hasta pasadas las 3 p. m., cuando se produjo la primera de las dos explosiones. ¿Qué hizo el terrorista durante ese tiempo?

Este fue el recorrido del carro bomba en la Brigada 30. Foto: EL TIEMPO

Aparentemente, los delicuentes aprovecharon debilidades previamente detectadas en el sistema de cámaras interno. Esto indica que el ataque se habría planeado aprovechando información de personas que tuvieron acceso a la instalación.

Carro bomba que explotó en la Brigada 30. Foto: Archivo particular

Es decir, el terrorista que manejaba el vehículo estuvo 2 horas y media en una instalación militar clave, donde también tienen base militares norteamericanos que asesoran a Colombia en la lucha antinarcóticos.



Sin que nadie se ocupara de él, el supuesto miembro del Eln tuvo tiempo de mover el carro de frente del dispensario, donde se parqueó inicialmente, hasta cerca de la entrada de la Dirección de Inteligencia, donde finalmente detonó el carro minutos después de abandonar la Brigada.



Este miércoles, un teniente coronel (el jefe de Operaciones de la Brigada), dos mayores y cuatro suboficiales encargados de la guardia fueron relevados de sus cargos y llamados a dar explicaciones.



