Un año del ataque del terrorismo contra el corazón de la Policía

Un año después del atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander –el peor ataque terrorista contra una unidad de la Fuerza Pública en una gran urbe– persisten varios de los interrogantes que dejó esa acción criminal del Eln, así como sus consecuencias políticas y diplomáticas.



Desde un primer momento, la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de esa guerrilla en la explosión del carro bomba contra la escuela de formación de los cadetes de la Policía, ubicada en el sur de Bogotá.



El hombre que conducía el carro, un veterano ‘eleno’ conocido con el alias de el Mocho –había perdido una mano manipulando explosivos en la zona de frontera con Venezuela– murió en el sitio.



Sus antecedentes criminales y su plena identidad (se llamaba José Aldemar Rojas) fueron confirmadas con las huellas dactilares recuperadas de su mano izquierda, que se encontró a más de 15 metros del lugar en el que explotó el viejo campero Nissan que llevaba al menos 80 kilos de pentolita. Sus restos fueron depositados en una fosa común. Un año después, nadie ha aparecido en Medicina Legal para reclamarlos. Sus familiares aseguran que no tenían noticias de él desde hace casi 20 años. Había nacido en Puerto Boyacá, pero su sitio de residencia era una vereda de Cubará, Boyacá, en límites con Arauca y con Venezuela.



Y alrededor de este oscuro hombre, que contaba 56 años en el momento de su muerte, gira uno de los grandes enigmas del caso: ¿protagonizó el ‘Mocho’ el primer ataque terrorista suicida en la historia de Colombia? La investigación de la Fiscalía sigue cuatro líneas, y esa es una de las prioritarias.



La hipótesis del terrorista suicida es fuerte. Aunque la versión de que tenía una enfermedad terminal no pudo ser determinada por los destrozos en el cuerpo, en varias comunicaciones interceptadas a ‘Pablito’ y otros mandos ‘elenos’ en la frontera aparecieron menciones a la enfermedad del ‘Mocho’. Y la manera como se activó la carga explosiva refuerza la posibilidad de que se hubiera volado por decisión propia. Rojas condujo hasta la Escuela de Cadetes el vehículo, entró por una portería auxiliar, se adentró en las instalaciones por más de 100 metros y luego inició una embestida mortal que lo llevó a atropellar a varios uniformados y, finalmente, a su muerte en la misma explosión que cobró la vida de 22 jóvenes que empezaban su carrera como oficiales de la Policía.



La investigación encontró que la carga tenía dos mecanismos de activación: un temporizador y un detonador manual. En los dos casos, Rojas, que además era un experto explosivista, tenía o conocimiento o control sobre el momento en el que se produciría la detonación. Aunque en el lugar se hallaron pedazos de celulares, lo que creen los investigadores es que pertenecían a los jóvenes cadetes y no al victimario.



Uno de los estudiantes, sobreviviente, confirmó que el atacante no pareció pensar nunca en salir del complejo policial: “Vi un carro que giró y se llevó dos conos de seguridad. El conductor empezó a zigzaguear y atropelló a mis compañeros, los que iban adelante (...). En un segundo veo que la camioneta queda frente a mí y acelera a fondo: yo me puse las manos en la cara como intentado protegerme y al tiempo sentí una gran explosión”.



En todo caso, no se ha descartado de plano que Rojas hubiera planeado inicialmente abandonar el carro y huir en la moto de un segundo terrorista que acompañó la ruta del carro bomba desde una bodega del barrio Santa Librada hasta la Escuela. Ese hombre, que aún no ha sido capturado pero sobre el que hay varias pistas, tiene respuestas que el país espera.