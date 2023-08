La información contenida en dos computadores decomisados a jefes del Eln y que están en poder de la Dijin de la Policía daría pistas a la Fiscalía sobre el ‘patrón de criminalidad’ usado por esa guerrilla para perpetrar atentados de gran impacto en el país, y que se estaría replicando en el plan para atacar al fiscal general, Francisco Barbosa Delgado.



Así lo reveló este 23 de agosto la vicefiscal general, Martha Mancera, quien en rueda de prensa entregó detalles de los avances de la investigación, luego de que el Ministerio de Defensa y el presidente Gustavo Petro descalificaron las informaciones en poder del ente acusador sobre un atentado contra el fiscal Barbosa Delgado, la senadora María Fernanda Cabal y el excomandante del Ejército general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda.

El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado expedido a la medianoche del martes que “ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia, en desarrollo de sus labores propias, manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista”.



En el documento se afirma que ningún organismo de inteligencia recibió información de agencias de inteligencia extranjeras, en relación con el atentado. Esto ante las informaciones sobre reuniones en Venezuela de guerrilleros del Eln en las que se habría determinado el atentado contra el Fiscal General.



Y más temprano, en la mañana de este miércoles, el presidente Gustavo Petro señaló, en un mensaje en sus redes sociales, sin mencionar al Fiscal General: “un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere como es mi deber, y lo seguiré haciendo. Nunca supimos de un plan de atentado en su contra, sino por su propio comunicado público”.



Incluso se conoció un comunicado de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y el Eln que señala que la denuncia del atentado y la forma en la que se comunicó “hubiese podido afectar la confianza entre las partes y de la sociedad colombiana con relación al cese al fuego”, y añade que la declaración del Ministerio de Defensa sobre los hechos será remitida al “Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego, con el fin de que emita su concepto sobre este caso”.



Las piezas del proceso

Martha Mancera, vicefiscal general (centro), se refirió en rueda de prensa a las amenazas contra el fiscal Francisco Barbosa por un plan de atentado del Eln. Foto: Fiscalía General

La vicefiscal Mancera señaló que en concreto se adjuntarán al expediente los registros contenidos en los equipos decomisados a ‘Uriel’ y ‘Fabián’, en donde hay información sobre la forma como se planeó y perpetró el atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, perpetrado en enero de 2019 y que les costó la vida a 22 cadetes.



Esas actividades, dice la Fiscalía, parecen calcadas con evidencias que se analizan en la investigación por el plan de atentado al Fiscal y que corresponden a hallazgos de los últimos tres meses.



“Hemos encontrado vehículos con explosivos en unas zonas del país. Fue capturado el explosivista del Eln, se han encontrado armas muy cerca de Bogotá para ingresar por parte del Eln. Eso lo llamamos nosotros, en la investigación, antecedentes de un hecho que probablemente se pueda ejecutar o lo que llamamos las circunstancias. Todos hablan de los contextos, todos hablan que no se nos puede olvidar el pasado y hoy el llamado al Gobierno es que no se le puede olvidar el pasado de los patrones de criminalidad del Eln. Por lo tanto, la información suministrada por las fuentes está siendo abordada con técnicas avanzadas de investigación”, dijo la funcionaria.



Al expediente también se adjuntará para examen de la fiscal que lleva este caso un ‘grafo’, que es un documento de inteligencia financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre los movimientos de dinero que habría hecho el Eln con destino a personas en Bogotá “para la actividad delictiva que tenían prevista”.



La vicefiscal Mancera dijo que esa información fue confirmada por las directivas de la Uiaf en una reunión con el Fiscal y la procuradora Margarita Cabello Blanco realizada el 17 de agosto en un hotel de Bogotá y luego en otro encuentro realizado el martes en el despacho de la funcionaria en la sede de la Fiscalía, en el occidente de la ciudad.

Alias el Rolo, señalado de articular el plan de atentado del Eln. Foto: Policía Nacional

En concreto, se trata de movimientos sospechosos de dinero de personas alrededor de José Benigno Guzmán Mora, ‘el Rolo’, vinculado a acciones terroristas en otras zonas del país y por quien hay una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.



Para el Ministerio de Defensa, “se determinó que la Uiaf no tiene información financiera relacionada con un posible atentado contra las personas antes mencionadas”.



Adicionalmente, la vicefiscal Mancera dijo que hay evidencias de que entre 2021 y 2022 las instalaciones de la Fiscalía “fueron vigiladas en días y en horarios distintos por una persona que pertenecía precisamente al Eln (...) a nadie se le ocurre que un grupo como el Eln asuma su responsabilidad sin antes haberla ejecutado”.



La hipótesis de la Fiscalía es que el atentado contra el jefe del ente acusador se ordenó hace meses y que en triadas se habrían desplegado integrantes de la guerrilla que tenían la información compartimentada y que tenían la misión de hacer inteligencia inicialmente para definir cuál sería la modalidad del ataque: con francotirador, como lo han hecho en otras regiones, especialmente el Catatumbo, o con explosivos.



Al expediente se sumarán otras declaraciones producto de citaciones que prepara la Fiscalía, como la que fue realizada al comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, quien fue citado a declaración bajo juramento.

Seguimiento a Cabal

La senadora María Fernanda Cabal y su esposo, el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, son referenciados en una comunicación interceptada al Eln. Foto: Diego Caucayo / Nestor Gómez. EL TIEMPO

La Fiscalía tiene en su poder información de inteligencia que ya daba cuenta de las intenciones de la guerrilla de atacar a la senadora Cabal, quien sería “un objetivo de alto valor”. En un documento atribuido a ‘Ómar’, integrante de la guerrilla, del 10 de junio de 2021 se menciona un requerimiento y se relacional el nombre de la senadora, de su esposo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y quien hace parte de las negociaciones de paz con el Eln, y otros miembros de su familia.



En el documento hay información sensible sobre sus direcciones, teléfonos, actividades y de sus vehículos.



“A LA FECHA DE HOY ESTA INFORMACION TIENE TODA LA CERTEZA Y VALIDEZ (sic)”, se lee en el documento que luego habla de acercamientos con una persona que identifican como ‘Árabe’.



“Bueno mi querido hermano, ya tú nos dirás qué hacer frente a este requerimiento de la Cabal y la propuesta frente a lo urbano. Me alegra mucho saber de ti, se que haz estado muy atareado, pero con buena salud y con la lucidez suficiente, para seguirnos soñando un nuevo amanecer junto a nuestro pueblo que despierta, que nos alienta y nos llena de esperanza y frente al cual no podemos ser inferiores (sic)”, finaliza la comunicación.



La vicefiscal Mancera dejó en claro que la investigación no será cerrada y se mantendrán las actividades para llegar al fondo de las amenazas. “Más allá de los compromisos o no del Eln, el llamado es que nunca vamos a suspender la aplicación del Código Penal para quienes no estén dentro de las mesas de negociación y a quienes se han levantado o suspendido las órdenes de captura”, dijo.

‘La última palabra en este proceso de investigación es de la Fiscalía’: Barbosa

Francisco Barbosa, Fiscal General Foto: Fiscalía

El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, reiteró ayer que su vida está en riesgo por un plan de atentado del Eln que fue advertido semanas atrás, y rechazó pronunciamientos desde el Gobierno que descalifican esa información.



“Al que engañaron fue al Presidente; las Fuerzas Militares no le contaron lo que le informaron a la Fiscalía días antes de que se expidiera el comunicado en el que dio a conocer la existencia de ese plan”, dijo el funcionario en declaraciones a EL TIEMPO.



Barbosa Delgado añadió: “Me parecen muy graves las expresiones del Presidente y del ministro de Defensa porque intentan desviar la investigación y esto históricamente ha sido un patrón frente a los magnicidios que se han dado en Colombia”.



De otra parte, consultado sobre lo que sigue ahora en la investigación, el fiscal Barbosa Delgado afirmó: “La última palabra en esta investigación no la tiene ni el Presidente ni el ministro, la tiene la Fiscalía”.



Igualmente, se refirió al mensaje del Eln en el que la guerrilla señala que supuestamente el fiscal general Barbosa mintió y que la Fiscalía General habría intentado sabotear la mesa de diálogos de paz.



“Sorprende que luego de estas afirmaciones (del Presidente), el Eln directamente amenace al Fiscal a través de un trino sin ningún ambage señalando que el Fiscal tiene que tener consecuencias, frente a esto las expresiones del Presidente y el ministro de Defensa incitan al Eln a atentar contra mi vida”, puntualizó en las declaraciones a este medio.

Cabal y Zapateiro reiteran sus denuncias

Facebook Twitter Linkedin

El general (r) Eduardo Enrique Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional. Foto: Ejército

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció sobre el nuevo choque entre el fiscal general, Francisco Barbosa, y el presidente Gustavo Petro.



“De la mayor gravedad que el Presidente de la República desconozca unas amenazas que son reales y no fueron desmentidas por el Ministerio de Defensa. Peor aún que dé a entender que el señor Fiscal General se dejó engañar y publicó las amenazas ‘sin mayor verificación’”, le dijo a este diario.



Por su parte, el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro, excomandante del Ejército y quien también ha sido mencionado como uno de los objetivos del plan de atentado, dijo: “Lo que yo diga no tendrá ninguna validez, es la Fiscalía, con la información suministrada por varias fuentes y convertida en Inteligencia, la que debe dejarles claridad al Presidente y al ministro de Defensa”.



El oficial reiteró que él ya declaró sobre estos hechos y que el Ejército ha estado tomando acciones.



"El Ejército Nacional ha estado tomando acción frente a la situación por orden del Comandante General de las Fuerzas Militares y el Comandante del Ejército. De esta manera se está revisando todo lo relacionado con el nivel de riesgo y apoyos inmediatos”, comentó.

