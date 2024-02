Atentado El Nogal: los mensajes de víctimas a magistrados de JEP y al presidente Petro

“Las víctimas seguimos esperando: verdad plena de lo sucedido, justicia, actos de perdón, reparación y reconocimiento de responsabilidad por acción u omisión de todos los involucrados”, así se lee en una carta de cuatro páginas firmada por Bertha Lucía Fries, representante de las víctimas del atentado de las Farc contra el Club El Nogal al cumplir 21 años de ese ataque.



Allí señala que existen indicios “de responsabilidad por acción u omisión de terceros”, lo que, a su juicio, explica las demandas existentes contra el Estado y el mismo club, una de las cuales fue negada el año pasado por el contencioso administrativo.



Y si bien manifiesta que esa sentencia solo se aplica al caso específico y no a las demás demandas, afirmó que los magistrados que están estudiando los otros casos “tienen una oportunidad de oro para conocer la verdad y saber si realmente fue un ataque indiscriminado o había un objetivo específico y si realmente estábamos ante un riesgo excepcional”.

Bertha Lucía Fries, la líder de las víctimas del atentado de las Farc contra el Club El Nogal. Foto: Marco Antonio Cárdenas. Unidad de Video de EL TIEMPO

Por eso les pregunta: “¿Por qué no escuchan a los ministros de la época Marta Lucía Ramírez (ministra de Defensa) y Fernando Londoño, (ministro del Interior), funcionarios del Estado que realizaban reuniones de Estado en el Club El Nogal? Estos exministros fueron citados a comparecer en varias oportunidades y no asistieron. ¿Por qué no ratifican lo que dijo la magistrada Stella Conto, de la Corte Suprema, quien dijo (2018) que Marta Lucía Ramírez dormía en las instalaciones del Hotel del Club?”.



En la misiva, Fries se refiere a la idea de que el caso llegue a la Corte Penal Internacional (CPI) y deja claro que este órgano solamente interviene en un Estado “cuando este no tiene voluntad o no tiene capacidad para administrar justicia en el país”.

Pasadas las ocho de la noche, la carrera séptima se convirtió en un río de sangre y caos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Por lo anterior, pone de presente que la JEP “ha sido reconocida por la CPI como un mecanismo idóneo de justicia para Colombia, por lo que no va a abrir un caso sobre nuestro país mientras esta jurisdicción esté adelantando su labor”.



Encabezado de la misiva Foto: Cortesía

A continuación, detalla los avances que se han logrado gracias a la gestión de las mismas víctimas y hace unas peticiones al presidente Gustavo Petro que incluyen la creación de un museo del atentado, que se condonen las deudas a las víctimas y se les garantice el servicio de salud acorde a los efectos que les dejó el atentado.



Finalmente, pidió: “No más discriminación a nuestras víctimas. Nos señalan que somos de la élite de las víctimas, cuando otrora es la verdad. Ochenta por ciento son de salario mínimo”.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

