El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró a EL TIEMPO que las pesquisas sobre el supuesto plan del Eln para atentar en su contra sigue en investigación por la entidad que dirige, luego de recibir alertas del CTI, de Inteligencia militar y de una las direcciones del ente acusador.



"Creo que hemos sido bastante claros en la veracidad y seriedad de la amenaza. Además, el 14 de agosto, la Policía Nacional presentó un poligrama donde se conoce que integrantes del frente de guerra nororiental, uno de los cuales sería alias William, quien es francotirador, y un explosivista habrían llegado a la ciudad de Bogotá", dijo,

En entrevista con este diario, Barbosa indicó que a pesar de haber pedido información al Ejército y UIAF, estas entidades no le han entregado nada.



"Salvo, por supuesto, la información de inteligencia militar que permitió corroborar lo que ya veníamos conociendo y trasmitiendo al país. De ahí en adelante, no nos han entregado absolutamente nada, lo cual genera una preocupación frente a cómo debe operar mi esquema de seguridad", dijo.



Para Barbosa la situación es muy preocupante y aseguró que habría dos posibles escenarios sobre la información que la Fiscalía obtuvo.



"El tema es muy grave y solo el Gobierno conoce la explicación. Porque, o bien conocían del plan para asesinarme y, de manera deliberada, omitieron informarme por los canales oficiales, o ni el Presidente ni el ministro ni la cúpula de las Fuerzas Armadas tienen control sobre información sensible de seguridad nacional. Ambas cosas son preocupantes", agregó.



El Fiscal General dijo que pidió medidas cautelares tanto por ese supuesto plan para atentar en su contra, como por más de 100 denuncias radicadas en su contra ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.



"Entenderá que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no me otorga las medidas cautelares, y la sociedad colombiana y sus instituciones no me protegen, mi suerte será el exilio o la muerte", precisó.



