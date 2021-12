Ante la Jueza Segunda Especializada de Bogotá, la Fiscalía General solicitó que sea condenado Ricardo Carvajal Salgar por el atentando en la Escuela General Santander de la Policía Nacional ocurrido el 17 de enero de 2019, dejando 22 personas muertas y 56 heridos.



En audiencia de alegatos de conclusión, la Fiscalía aseguró que hay suficientes elementos probatorios para condenar a Carvajal, quien fue el primer capturado por el atentado y a quien el ente investigador le endilgó los delitos de terrorismo agravado, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tentativo de homicidio agravado y uso de material privativo de las Fuerzas Militares.



En diligencia desarrollada este martes, el fiscal del caso, William Herrán, dijo que Carvajal, en una llamada telefónica que fue interceptada en otro proceso judicial, se habría auto-incriminado y aceptado su supuesta participación en el hecho poco tiempo después de sucedido el atentado.



"Se encontraba interceptada una persona (Héctor Jaime Espinosa), que minutos después de la ocurrencia de los hechos, realizó una llamada telefónica, que al contestarle su interlocutor, manifiesta que presentaba mala señal porque se encontraba oculto, ya que había puesto la bomba en la General Santander", señaló la Fiscalía en el escrito de acusación.



Esto llevó a los investigadores a hacer una alerta temprana. El fiscal del caso dijo que la llamada es una prueba válida porque era una interceptación que tenía una orden legal y señaló que se realizó una búsqueda que permitió asegurar que Carvajal fue quien hizo la llamada.



"La Fiscalía trajo al testigo que recibió la llamada, rindió testimonio e indica que sí recibió esa llamada y que su interlocutor le indicaba que estaba 'encaletado' porque habían puesto la bomba en la Escuela. Espinosa nos indica que esa persona que lo llamó no era otro que el señor Carvajal a quien conocía hacía años pero bajo otro nombre", dijo este martes el fiscal Herrán.



Según dijo el fiscal en la diligencia, luego de este hecho se pudo establecer quien era la persona que poseía el carro usado en el atentado, así como el recorrido que realizó en la ciudad, lo cual permitió ubicar de dónde salió, una bodega al sur de la ciudad. El fiscal aseguró, con base en varios testigos, que esa bodega estaba arrendada a José Aldemar Rojas Rodríguez, quien fue el conductor del carro y quien falleció en el mismo.



Un testigo narró a la Fiscalía que una persona diferente a Rojas fue la que entregó al canon de arrendamiento por el mes de enero, por 500 mil pesos, de la bodega. Y, según la Fiscalía, esa persona es Ricardo Carvajal Salgar, el procesado.



Según el fiscal, hay un testimonio que relaciona a Carvajal con la intención de arrendar la bodega a finales de 2018 y otro de la persona que recibió el pago en efectivo y que identificó a Carvajal. "Esa ayuda fue significativa y necesaria para mentener la bodega como sitio de armado del carrobomba. Al haber prestado esa colaboración se dan todos los requisitos para decir que él actuó con dolo y que fue cómplice", afirmó el fiscal.

Procuraduría también pide condena

En la diligencia, la delegada de la Procuraduría reseñó que desde el 25 de septiembre de 2018 se realizó el arrendamiento de la bodega al sur de la ciudad, como un inmueble "ideal" para preparar el vehículo.



Y destacó como el carro siempre estuvo acompañado en todo el recorrido por Bogotá por lo que se trató de un entramado criminal, con lujo de detalle, en el que José Aldemar Rojas tuvo un rol esencial pues llevó el vehículo y se inmoló.



La delegada de la Procuraduría dijo que este caso, en su criterio, debió imputarse el delito de homicidio en persona protegida dado que las víctimas eran estudiantes de Policía y estaban asumiendo una carga que no les correspondía. Y destacó que la conversación que Ricardo Carvajal realizó, diciendo que tenía que 'encaletarse', y que fue interceptada no se puede interpretar como una 'chanza'.



La delegada indicó que hay testimonios para acreditar que en efecto Carvajal estuvo "pendiente" del pago del canon de arrendamiento y que lo identificaron. "Dentro del entramado que llevó al atentado ese 17 de enero de 2019 surge el nombre de Ricardo Andrés Carvajal, no colocando la bomba, pero sí cumpliendo un rol importante, la custodia del lugar de donde el salió el vehículo", dijo la delegada.



Según explicó, aunque no haya prueba que en la bodega se haya armado el carrobomba, hay elementos suficientes para endilgar responsabilidad de Carvajal a título de cómplice, por la labor de cuidado del lugar.



