Audio y testimonios, claves en audiencia a capturado por carro bomba

Luego de una jornada que se extendió desde las 6 de la mañana, cuando se radicó la solicitud de audiencia, hasta cerca de las 11 de la noche de este sábado, el juez 58 penal municipal de garantías de Bogotá decidió enviar a prisión a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, el primer capturado por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, acto que el jueves pasado dejó 21 personas muertas, entre ellas el autor material del hecho, José Aldemar Rojas Rodríguez, ‘Mocho Kiko’, y más de 70 heridos.

Carvajal, capturado en la madrugada del viernes pasado, es señalado por la Fiscalía de ser coautor de este acto terrorista, por lo que cerca de las 5 de la tarde del sábado le imputó cinco delitos que el procesado no aceptó: terrorismo agravado, homicidio agravado en concurso, tentativa de homicidio agravado, daño en bien ajeno agravado y transporte de explosivos agravado.



La diligencia judicial que comenzó a las 8:30 de la mañana, cuando Carvajal fue ingresado fuertemente escoltado a la sala 411 del Bloque E de los Juzgados de Paloquemao, se cumplió con gran hermetismo por tratarse de un tema de seguridad nacional.



Sin embargo, se conoció que con tres pruebas reina la Fiscalía sustentó su imputación de cargos y la solicitud de que el hombre fuera enviado a prisión.



El ente acusador tiene una grabación telefónica en la que Carvajal Salgar se autoincrimina. En esta grabación, que fue conocida por EL TIEMPO, se escucha cómo un hombre, quien sería el capturado, le dice a su interlocutor: “Pusimos la bomba en la General Santander, tocó venirnos a encaletar”.

Audio interceptado Audio en que presuntamente se escucha a Carvajal refiriéndose al atentado con carro bomba en la Escuela General Santander. El audio embebido no es soportado

Además, hay dentro del expediente reconocimientos fotográficos que dan cuenta de las visitas de Carvajal a la bodega en donde permaneció la camioneta con la que se hizo el atentado, ubicada en el barrio Tejares, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.



Por último, la Fiscalía aportó entrevistas a los vecinos de ese barrio y a la dueña de la bodega, que dan cuenta que Ricardo Carvajal se acercaba a pagar los cánones del arrendamiento. La mujer dijo a los investigadores que el ‘Mocho’ fue el que contrató la bodega y pagó en un día varios meses de arriendo, pero nunca volvió a ir, y que quien pagó el último arriendo fue Carvajal, quien pasaba permanentemente a revisar el vehículo.

Ese sería el principal nexo entre Carvajal, la camioneta que en esa misma bodega habría sido cargada con los explosivos y ‘Mocho’, experimentado explosivista del Eln.

Tras esto, el ente investigador solicitó que Carvajal fuera enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra, por considerar que representa un peligro para la sociedad. Esta medida fue acogida por el juez, quien aceptó al cierre de la audiencia la interferencia razonable de Carvajal en el atentado y decidió enviarlo a la cárcel.



A pesar de las contundentes pruebas reveladas por los investigadores, a su salida de Paloquemao Carvajal respondió algunas preguntas y volvió a decir que era inocente.

Con las víctimas, estoy con ellos, y que me disculpen si creen que soy yo pero no he participado en ningún crimen FACEBOOK

TWITTER

“No tengo participación ni soy cómplice de ningún hecho”, dijo Carvajal, quien agregó que nunca ha estado en el barrio en donde presuntamente se armó el carro bomba y que no conoce al autor material de los hechos, “dicen que él (el ‘Mocho’) me pagó para hacer esto, pero nunca he estado con ese señor”.

Por último, el hombre comentó: “Están cometiendo un atropello conmigo porque no participé de este acto tan terrorífico. Con las víctimas, estoy con ellos, y que me disculpen si creen que soy yo, pero no he participado en ningún crimen”.

Capturado ya había estado en prisión

Las autoridades llegaron a Carvajal Salgar a través de una interceptación de una línea telefónica que correspondía a una red de tráfico de drogas que opera en Bogotá, que es investigada por la Fiscalía. De esta forma, la Dirección de Crimen Organizado aportó al proceso por el atentado a la Escuela Santander una grabación en la que el hombre presumía de su participación en el hecho.



En 2012, a Carvajal Salgar la Fiscalía le había imputado cargos junto a otras dos personas por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefaciente y destinación ilícita de muebles e inmuebles. Por cuenta de esa investigación, ya había sido enviado a la cárcel Modelo de Bogotá y estuvo privado de su libertad siete meses, hasta el 6 de diciembre de 2013, cuando quedó en libertad por vencimiento de términos.

JUSTICIA

Twitter: @PazYJusticiaET

​justicia@eltiempo.com