Atención: sigue la purga de generales; salen dos del Ejército Nacional

El remezón que en los últimos días ha estado presente en la cúpula de la Policía Nacional llegó al Ejército Nacional.



EL TIEMPO conoció que la institución anunciaría en las próximas horas la salida de dos generales.

Se trata del mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, segundo comandante de la institución, sobre quien pesa una investigación por el uso de las instalaciones de la Escuela de Caballería, norte de Bogotá, para alojar un caballo de su propiedad.



Pérez Durán fue comandante del Gaula Cundinamarca, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil No.5, director nacional de Gaulas Militares, oficial de Operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y comandante de la Fuerza de Tarea Quirón.

El brigadier general Ruddy Arias y el general Álvaro Vicente Pérez Durán. Foto: Cortesía

También sale el brigadier general Ruddy Arias, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Este último habría pedido el retiro voluntario argumentando razones personales.



El general Arias es piloto MI-17 y piloto de Pruebas de Mantenimiento del Helicóptero MI-17 Sant Petersburgo Rusia, además tiene maestrías en seguridad y defensa y Administración de Negocios y estudios en Seguridad Internacional.



Tras los cambios, se espera que como segundo comandante del Ejército, asuma el general Juan Carlos Correa Consuegra, actual inspector de la institución.



Sin embargo, será el Comando del Ejército el encargado de anunciar las nuevas designaciones.

Este remezón da en medio del llamado a calificar servicios que hace una semana se hizo a tres generales que hacían parte de la cúpula de la Policía de Colombia.



Además de la cancelación de ascenso de 6 coroneles de la Policía.

Los cambios se dan pese a que el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, a inicios de agosto pasado anunciara que no se darían cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.



"Todos esos son simplemente rumores, no ha habido ninguna conversación relacionada con cambio de cúpula. Hemos venido trabajando muy bien con la cúpula actual, las relaciones con los generales, el almirante y el director de la Policía son muy buenas y no habría razón para pensar en un cambio en estos momentos", dijo el ministro en ese momento.



Los últimos cambios en la línea de mando del Ejército se dieron a finales de agosto de 2022.

