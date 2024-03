Atención: Condenan a la Procuraduría por actos homofóbicos contra un funcionario

Por las agresiones de las que fue víctima un servidor público debido a su orientación sexual, y la omisión institucional para atender su caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Procuraduría General de la Nación.

El fallo en contra del órgano de control lo emitió la Sección Tercera, con ponencia del magistrado José Élver Muñoz Barrera, la cual recogió un caso que arrancó en 2014. Ese año, tres personas demandaron por reparación directa a la Procuraduría debido al trato injusto, discriminatorio, cruel y degradante que tuvieron con la víctima, quien era funcionario de carrera.

Su historia, que lo llevó a pasar la carta de renuncia ante el Procurador General de la época en 2011 (Alejandro Ordóñez), tuvo de por medio un documento certificando la pérdida de capacidad laboral debido del 28,50 por ciento por la ansiedad y depresión por la que pasó.

Finalmente, el caso llegó a la justicia y en 2021 un juez de Bogotá negó las pretensiones del demandante en el sentido de que le repararan el trato injusto que sufrió al momento de ser trasladado de su puesto a la Procuraduría Regional de Cundinamarca. Para ese despacho, "el traslado no fue arbitrario o vulnerador del derecho a la igualdad, como tampoco se considera una conducta constitutiva de acoso laboral, toda vez que su cargo estaba enmarcado dentro de una planta globalizada en el cual se podía trasladar al empleado público".

Además, no le dio credibilidad a los malos tratos que recibió tras su traslado, añadiendo que hubo reparos en contra del demandante.

En 2021, el demandante apeló el fallo de primera instancia, argumentando que para la época de los hechos había un ambiente de promoción abierta de ideas religiosas que habría promovido el procurador Alejandro Ordoñez. Y eso, según la víctima, había servido para que otro funcionario hiciera actos homofóbicos en su contra.

En esa segunda instancia en el Tribunal de Cundinamarca se trajo a colación que al demandante se le reprochó por haber hecho alusión en ese entonces a la promoción de derechos humanos, y a calcomonías de protesta contra el entonces procurador Ordoñez.

Con varios elementos a la mano, entre los que se destacan pruebas y declaraciones de varias personas, la magistratura precisó que la petición de la víctima era que la repararan por los daños que le causó la Procuraduría con sus tratos injustos, y que su tesis en todo esto era que el órgano de control en efecto era el responsable de esos actos homofóbicos, pues "permitió que el demandante fuese víctima de discriminación por razón de su orientación sexual por parte de sus compañeros".

En ese sentido, se resaltó que la entidad omitió adoptar las medidas necesarias para proteger a su funcionario de la población LGBTIQ+.

Pero para llegar a esa conclusión tuvo en cuenta testimonios de personas cercanas que para la Procuraduría no debían tenerse en cuenta por sus lazos con el demandante, pero que el Tribunal finalmente terminó aceptando porque "no evidencia que las referidas declarantes tuvieran un interés directo en las resultas del proceso que hoy se estudia y, por tanto, que su declaración estuviera viciada de falta de objetividad y parcialidad. Adicionalmente, el apoderado que tachó de sospechosos a los testigos no allegó pruebas que demostraran dicha situación".

El análisis

Sobre la pérdida del empleo que el demandante sufrió (renunció al cargo) tras lo sucedido, el Tribunal dijo que no podía estudiarlo en este caso, aunque sí pasó a analizar otros aspectos. Y es que para los magistrados el asunto no se quedaba con el traslado del cargo que le ordenaron a la víctima, sino en situaciones de vulneraciones de derechos.

Entre ellas estuvo además que cuando llegó a la regional Cundinamarca a su nuevo puesto le pusieron funciones disciplinarias que él no conocía. La Procuraduría desde su nivel central contestó que él sí podía conocer de esos casos, y el demandante volvió a insistir en que no solo le ponían cosas que no eran suyas, sino que también para ese 2011 era víctima de actos violentos.

Uno de los funcionarios de esa dependencia -exactamente el Procurador Regional- contestó que nunca se habían proferido maltratos contra el demandante, algo que sostuvieron otras personas, aunque una servidora sí explicó que el procurador regional decía que la víctima "por su condición de homosexual, quiere hacer o deshacer”, comentario que no le constaba directamente a la declarante.

Con todo ello, para el Tribunal no se logró probar que el procurador regional hubiera emitido ocmentarios o tratos crueles con el demandante.

A la hora de hablar de otro funcionario de la Procuraduría llamado Mauricio Contreras, el accionante indicó "la remisión de mensajes anónimos desde direcciones de correo de electrónicos particulares que, pese a no corresponder a buzones institucionales, su contenido indica que fueron remitidos por el mismo personal de la entidad".

A ese servidor a víctima le puso una queja en junio de 2011, pues había puesto en la pared una bandera de la comunidad LGBTIQ+ con el símbolo de prohibido. "No sólo se condenaba la homosexualidad como un vicio, un pecado y una enfermedad, sino que directamente se exhortaba al demandante a la reflexión, a dejar su 'paranoia con [sus] compañeros de trabajo' y a curar una 'neurosis obsesiva'", dice un aparte de la reciente condena.

Sobre ese episodio, la Procuraduría decidió no abrir caso alguno al hallar que lo hechor por Contreras no era persistente en el tiempo ni iba dirigido contra alguien en específico esa manifestación homofóbica.

El fuerte llamado de atención del Tribunal a la Procuraduría en ese sentido fue indicando que como Ministerio Público está llamada a garantizar los derechos de todo ciudadano, y más de sus trabajadores.

"Para la Sala está plenamente probado que, en el caso en concreto, uno de los empleados de la Procuraduría General de la Nación, el señor Contreras, realizó sistemáticamente actos homofóbicos en contra del (funcionario), pues no sólo fijó imágenes en contra la población LGBTI dentro de las instalaciones de la entidad, sino que también dañó los objetos personales del demandante. Adicionalmente, el demandante fue víctima de una serie de correos electrónicos absolutamente contrarios al orden constitucional", dice la decisión del Tribunal. Y allí volvió al procurador regional, de quien aclararon que conocía de este tipo de conductas y no dio trámite para empezar eventuales acciones disciplinarias.

Lo impartido tras los hallazgos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue adoptar medidas de reparación para sensibilizar a funcionarios sobre las expresiones de género; ordenarle a la Procuraduría pedirle excusas públicas a su entonces funcionario; que el ente le garantice la atención médica que necesite el demandante; y un monto de dinero por daños a la salud y morales causados.

