Fiscalía reconstruyó hechos en los que soldado disparó contra Juliana

En la base militar de Miranda, Cauca, permanece el soldado regular de 19 años de edad responsable del homicidio de Juliana Giraldo el jueves en la mañana, cuando se desplazaba en un vehículo con su pareja y otras dos personas.



El soldado, nacido en el norte del Valle del Cauca y que a finales de octubre cumple 20 años, era uno de los integrantes del grupo de uniformados a los que se les había alargado su servicio por cuenta de la pandemia. Ese grupo había terminado en el primer semestre su servicio militar obligatorio y se extendió, por lo que le quedaban cinco meses más en el Ejército.

El uniformado y sus compañeros de unidad ya entregaron su primera versión de lo sucedido y, de hecho, varios de los militares fueron trasladados este viernes al sitio en donde se registró la muerte de la víctima, para realizar la reconstrucción de los hechos.



Según la versión entregada por los soldados, se encontraban realizando control a vehículos cuando el automotor en el que viajaba la víctima y sus acompañantes se intentó devolver, uno de los uniformados que era parte de la seguridad del puesto de control y que estaba escondido en medio de la maleza disparó impactando el vehículo y la víctima. Según sus versiones, tras el hecho el uniformado que disparó intentó quitarse la vida.

El general Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, señaló que una primera versión es que el militar disparó a las llantas del carro y que una de las balas pega en el piso y termina impactando a la mujer ocasionando su muerte inmediata. “Este soldado es un muchacho campesino, que tiene ciertos temores y obró de manera irreflexiva”, señaló el oficial.



Esta versión coincide parcialmente con la entregada por Francisco Larrañaga, esposo de la víctima, quien dice que sí había Ejército en la carretera, pero que no había un retén establecido y que él decidió devolverse al recordar que no tenía sus documentos. Larrañaga dijo que el uniformado disparó directamente al carro y no al piso.



La Fiscalía, la Inspección del Ejército y la Procuraduría tienen indagaciones sobre el tema. El ente acusador designó un grupo de investigadores capacitados en temas de género, teniendo en cuenta que la víctima era una mujer transgénero. Los investigadores ya hicieron la inspección técnica al cadáver y la incautación de las armas del Ejército y del carro en el que se movilizaba la víctima.

La Fiscalía realizó, en el sitio en donde ocurrió, una reconstrucción de los hechos en los que murió Juliana Giraldo para avanzar en la investigación por su homicidio. Giraldo falleció a causa del disparo de un soldado. pic.twitter.com/okBeD4QuiF — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) September 26, 2020

Aunque el caso penal lo adelanta hoy la Fiscalía, este podría pasar a la Justicia Penal Militar si se llega a considerar que se dio en un acto del servicio. Por ahora, la Fiscalía procesa el caso como homicidio, aunque solo la investigación determinará si es agravado o preterintencional. Según el delito, la pena podría ir entre 25 y más de 38 años de cárcel.



La Fiscalía espera tener el dictamen de Medicina Legal para corroborar científicamente las versiones sobre la distancia en la que se hizo el disparo y la trayectoria que siguió la bala que acabó con la vida de Giraldo.



Igualmente, se realizó la recolección de evidencias en el sitio de los hechos. Con los resultados de las pruebas, señalaron personas cercanas al caso, se podrá avanzar en imputación de cargos. Además, los investigadores se reunieron con un representante de la comunidad LGBTI local.

Consultados sobre el tema, militares en servicio y retirados señalaron que los retenes por lo general están compuestos por un pelotón (30 hombres), con un hombre al mando. Los integrantes deben portar el uniforme completo. Se deben utilizar las vallas que los identifican, reflectores y conos que permitan advertirlo desde lejos a quienes transitan por una vía o camino.



Al menos 10 soldados deben estar al frente del procedimiento y los restantes, vigilando el perímetro y prestando la seguridad en el área.



El general en retiro Jaime Lasprilla, excomandante del Ejército, señaló que la orden es identificarse “y por ningún motivo disparar. Esa acción solo puede ser en respuesta a un ataque directo”.



Por su lado, el comandante del Ejército general Eduardo Zapateiro se desplazó a Miranda y se reunió con el esposo de la víctima. El Gobierno gestionó el tiquete gratuito por vuelo comercial para que la madre de Juliana regrese al país en las próximas horas desde España.

