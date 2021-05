Peritos determinarán rumbo del caso de menor de Popayán

En poder de un equipo especializado de la Fiscalía están los videos grabados durante la detención de una menor de edad el miércoles en Popayán, Cauca, quien, luego de denunciar que había sido objeto de tocamientos por parte de policías, se habría suicidado.

A los videos que son analizados por los investigadores de la Fiscalía General se suman los exámenes adelantados por peritos de Medicina Legal para determinar si hay evidencias de abuso sexual y dilucidar la causa oficial de la muerte.



Además se emitieron órdenes de policía judicial para escuchar a los testigos de los hechos.



El caso generó indignación en el país y la exigencia de amplios sectores para que lo ocurrido sea plenamente aclarado. Además motivó plantones pacíficos que se iniciaron el jueves en la noche y se prolongaron hasta el viernes en la tarde.



Luego se registraron actos de violencia y de vandalismo contra la sede de la Fiscalía y la policía en Popayán. La situación de orden público se complicó tanto que se decretó el toque de queda el viernes en la noche.

Los cuatro uniformados vinculados al caso permanecen retirados de sus funciones y están a la espera de ser escuchados en la investigación penal de la Fiscalía y la disciplinaria de la Procuraduría General. Ya dieron las primeras explicaciones a sus superiores.



En diálogo con este diario, uno de los uniformados se declaró inocente y aseguró que todo el procedimiento quedó grabado y que no abusaron de la menor. “En la URI se ubica un grupo de judicialización que está conformado por personal de la Metropolitana de Popayán.



Ahí también hay personal de Infancia y Adolescencia cuando se trata de menores de edad. Yo la dejé en la URI, los soportes deben estar allá, el trabajo interno que se hace para restablecerle sus derechos. Nosotros la dejamos ahí y nos fuimos”, dijo el policía, que pidió omitir su nombre.



Penalistas consultados por este diario señalaron que los uniformados podrían terminar enredados en caso de encontrar evidencias de un presunto abuso sexual contra la menor y no por el tema puntual de su muerte.



“En principio, solo responderían por abuso, hay un delito que es la inducción o la ayuda al suicidio, pero tiene que haber una inducción directa, es decir, con el dolo de que tú te suicides, te llevo a hacerte la idea del suicidio.

Varias personas llegaron hasta la sede de la Policía de Popayán para protestar por el caso de la menor que falleció en extraños hechos. Foto: Michel Francois Romolereux

En este caso es muy difícil que esto haya sucedido, claramente ellos podrían ser causantes del suicidio desde el punto causal, pero no son causantes del suicido desde el punto de vista normativo”, señaló el abogado Camilo Burbano.



La Defensoría del Pueblo señaló que durante las protestas en el país tienen reportes de dos casos de presunto abuso sexual, 14 de otros casos de violencia sexual (tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual, cualquier acto que involucre afectación de la libertad e integridad sexual).



Por su parte, la Procuraduría lleva otras dos investigaciones disciplinarias, además de la de Popayán, por hechos de presunto abuso sexual en Cali y Manizales.



