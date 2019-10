Así va la investigación por el homicidio del padre Jhony Ramos

Un grupo de 12 funcionarios - seis peritos y seis investigadores - de la Policía encabezan el equipo de expertos que está encargado de establecer los móviles y autores del homicidio del padre Jhony Ramos Gómez, registrado en Villavicencio hace seis días.



El padre Ramos de 54 años fue encontrado sin vida - atado de pies y manos - en la casa cural de la iglesia Jesús de la Misericordia del barrio Comuneros el pasado dos de octubre.

El comandante de la Policía en Villavicencio, coronel Luis Alfonso Quintero dijo a EL TIEMPO que "la investigación va por buen camino. Se han logrado establecer varios aspectos a través de las entrevistas con los vecinos del sector y las cámaras de seguridad y de los comerciantes del lugar".



El coronel Quintero señaló que se cree que quienes asesinaron al padre Ramos podrían ser conocidos de él "porque se corroboró que el ingreso a la casa cural no se hizo a la fuerza, la chapa no fue violada. Esto nos hace pensar que el sacerdote abrió la puerta porque se trataba de personas conocidas".



Añadió que los vecinos del sector afianzaron esta teoría al señalar que "el padre Ramos era muy dado a las obras de caridad y le abría a cualquier persona que necesitara su ayuda".



El uniformado dijo que aún no se conocen los resultados de la necropsia practicada al párroco del barrio Los Comuneros por Medicina Legal, pero que la hipótesis principal es que murió por asfixia mecánica.

De igual forma el coronel Quintero aseguró que la hipótesis - sobre los móviles del homicidio del padre Ramos - se mantiene en que se trato de hurto. "El padre estaba organizando la rifa para la compra de un computador, no de un carro. Y se cree que hurtarle lo que había recaudado hasta ese día fue el motivo para matarlo".



Entre tanto, el cuerpo del padre Jhony Ramos fue trasladado el sábado en horas de la mañana a Tamalameque en Cesar, de donde era oriundo, y donde residen sus hermanos.



"Los hermanos, que son sus familiares directos, pidieron trasladar su cuerpo a Tamalameque donde fue sepultado", señaló el padre Carlos Villabón de la Diócesis de Villavicencio.



