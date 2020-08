Así va el caso por la reventa de boletas en la Federación

El próximo 4 de septiembre está citado a imputación de cargos Elías José Yamhure Daccarett, exrepresentante legal de Ticket Ya, y vinculado a las irregularidades en el contrato para la venta de la boletería para el mundial de Rusia 2018 que llevó a una sanción sin antecedentes a la Federación de Fútbol y la cúpula de ese deporte en el país.

Según la investigación, Yamhure Dacarett, a quien la Fiscalía le imputará los cargos de agiotaje agravado, corrupción privada y concierto para delinquir, tenía la certeza que ganaría el contrato para la venta de las boletas, pues tenía información privilegiada de la Federación, y antes de la adjudicación llegó a un acuerdo con los socios de Ticket Shop para que ellos aparecieran liderando la propuesta, aunque era Ticket Ya, la firma que tendría el control de ese millonario negocio.



No contento con ello, el investigado se habría puesto de acuerdo con Cesar Carreño e Iván Arce de Ticket Shop y el fallecido exdirigente deportivo Rodrigo Rendón para desviar para la reventa seis mil boletas que les habrían dejado utilidades por más de tres mil millones de pesos. Carreño y Arce aceptaron ante la justicia su responsabilidad en las irregularidades y están pendientes de que un juez fije su sentencia y Rendón murió antes de ser imputado.



Solo Yamhure Dacaret habría recibido 1.300 boletad del partido Colombia-Brasil para la reventa.



Por estas irregularidades hace un mes la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó el pago de sumas millonarias a la Federación de Fútbol y a nueve de sus directivos, entre ellos el presidente Ramón Jerusum y el expresidente Luis Bedoya procesado por sobornos en los Estados Unidos.



Medardo Alberto Romero Riveros, otro de los procesados, a quien la Fiscalía imputó cargos en diciembre del año pasado, está pendiente de que avance en su contra la audiencia de acusación en los juzgados de paloquemao. Romero Riveros, era socio de Ticket Ya y habría recibido 1.300 boletad del partido Colombia-Brasil para la reventa.



La Fiscalía le imputó los cargos de agiotaje, corrupción privada y concierto para delinquir.



Los investigadores del caso no han descartado la hipótesis de que altos directivos de la Federación puedan estar vinculados a las irregularidades y de hecho el ente acusador ya pidió a la Superintendencia copia del expediente en el que se sancionó a varios de ellos con el pago de multas.



De hecho la Fiscalía tiene en su poder la declaración del dirigente deportivo Jorge Fernando Perdomo, como parte de esa hipótesis de que integrantes de la Federación de Futbol hubieran recibido un pago de tres mil millones de pesos por la adjudicación del contrato en agosto de 2015.



Sin embargo no ha sido posible avanzar pues la versión a la que refiere Perdomo sobre el pago la hace sobre lo que supestamente le contó el fallecido Rodrigo Rendó, quien habría dicho que le habrían dado dinero a Ramón Jesurum Fanco, Luis Bedoya Giraldo y Álvaro González Alzate, todos ellos sancionados por la SuperIndustria.



Para esa hipótesis sería clave el testimonio de Bedoya Giraldo, quien está colaborando con las autoridades de los Estados Unidos en el llamado ‘Fifagate’ y a quienes la Fiscalía de Colombia ha intentado acceder para interrogar, hasta ahora sin éxito. Al tiempo de las indagaciones que adelanta la Fiscalía se adelanta una investigación en la Comisión Disciplinaria de la Federación.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com