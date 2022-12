Este miércoles, el gobierno confirmó que se preseleccionaron los aviones franceses Rafale para remplazar la flotilla de Kfir que hoy usa la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), y aunque aún no se han firmado contratos, la negociación continuará para adquirir, de aquí a 10 años, un total de 16 cazas Rafale.



Para elegir estos aviones, el Gobierno estudió tres ofertas, una de Estados Unidos, una de Francia y una de Suecia, "e hizo la preselección de la propuesta presentada por el Gobierno de Francia para la adquisición de 16 aviones Rafale. Las otras opciones presentadas a Colombia fueron los aviones Gripen (de fabricación sueca) y F-16 (de fabricación estadounidense)", sostuvo el gobierno.

En cuanto a las razones para la elección de los Rafale, mediante un comunicado la Presidencia sostuvo que hasta el momento “la propuesta de los aviones Rafale es la mejor opción para el país en relación precio, eficiencia y operatividad. Una hora de vuelo de un avión Rafale es aproximadamente 30 % más barata que la hora de vuelo de un K-FIR (estimada en 89 millones de pesos)”.



Se enfatizó en que no hay contratos firmados y esta es una prenegociación en medio de un proceso que se inició hace 12 años, a través del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Colombiana.



“La oferta que estudiará el Gobierno tiene un costo estimado de hasta 15 billones de pesos, y no 26 billones de pesos, como se ha dicho de manera errónea”, sostuvo el gobierno.



Del mismo modo, explicaron que además de los aviones, todas las ofertas que ha estudiado Colombia contemplan ‘off-set’, que es una compensación industrial de transferencia de conocimiento y de tecnología, “para un mayor crecimiento del sector aeronáutico, de ciberseguridad y defensa y del aeroespacial en el país”.



Por demás, la Presidencia enfatizó en que no se utilizarán recursos de la reforma tributaria para la compra de estos aviones, y que esta prenegociación de los Rafale es diferente a un contrato que está en ejecución desde el año 2021 para la adquisición de aviones de entrenamiento.

