Desde hace cuatro días, el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP) de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) coordina la búsqueda del avión Cessna 206 de matrícula HK 2803, de la empresa Avianline Charters SAS, que fue reportado como desaparecido el 1° de mayo y del cual aún no se tiene noticia.



Ese día se perdió contacto radial con las agencias de control de tránsito y el avión se declaró en emergencia cuando estaba en los límites de los departamentos de Guaviare y Caquetá.

Con helicópteros y otras aeronaves de realiza la búsqueda en las selvas de Guaviare y Caquetá. Foto: Fuerza Aérea Colombiana

Para la búsqueda de este avión la FAC dedicó cuatro aeronaves para adelantar la misión, dos de ala fija dotadas con sistemas electroópticos y dos de ala rotatoria, con personal entrenado en búsqueda y rescate a bordo.



Se trata de las aeronaves UH-60, Huey II, Fantasma y Caravan C-208, que siguen un patrón o recorrido que les permite cubrir la mayor cantidad de territorio posible. Además, la FAC señaló que las capacidades del AC-47T han dado continuidad a los registros de la zona las 24 horas del día, a través de misiones de iluminación, con el lanzamiento de bengalas durante la noche.



Todos estos equipos tienen la capacidad de detectar el calor, por su parte, los helicópteros están dotados con grúa de rescate y penetrador de selva, elementos que permiten hacer un descenso vertical en caso de que no se cuente con un espacio para aterrizar, también está dotado de camillas y rescatistas.



Frente a cómo se desarrolla esa búsqueda, el teniente coronel Juan Carlos Pérez Guzmán, jefe del CENRP, explicó que “desde que se inició la fase de búsqueda, la Fuerza Aérea ha volado un poco más de 35 horas, entre las aeronaves que han estado comprometidas con la misión”.



Todas las misiones de búsqueda las ha planeado el CENRP coordinadamente con el Comando Aéreo de Combate No. 6, ubicado en el municipio de Solano, Caquetá, en el suroccidente del país. Esa unidad fue designada para el lanzamiento de las operaciones por su cercanía a la zona del último reporte del HK 2803, por lo cual desde allí se realizan las misiones para localizar al monomotor y las 7 personas que viajaban a bordo.



Por último, la FAC señaló que los esfuerzos continúan desarrollándose en coordinación con la Aeronáutica Civil y su equipo SAR (search and rescue – búsqueda y rescate), el Cuerpo de Bomberos de Miraflores y Guaviare, Defensa Civil, Cruz Roja, así como las Fuerzas Militares presentes en la región.

