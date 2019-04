Así se convirtió Palmira en una de las urbes más violentas del mundo

A las 6:40 de la mañana del primer domingo de marzo Cristian Yovanny Murillo Núñez, de 29 años, fue baleado en el barrio Sesquicentenario de Palmira, Valle.



Ese mismo día, hacia las 9 de la noche, dos sicarios en moto quedaron grabados en cámaras cuando acribillaban a Jefferson Cruz Barbosa, de 20 años, en el sector de Danubio. Y horas antes había muerto de un disparo José Concepción Murillo Murillo, de 65 años, en medio de una riña por el robo de unas gallinas.

El cuarto muerto de ese domingo negro en Palmira fue Diego Armando Molina Morales, de 30 años, asesinado a bala en un billar.



Autoridades locales aseguraron que se trató de una mala racha, en términos de homicidio. Sin embargo, Palmira acaba de saltar del puesto 37 al 27 en el ‘ranking’ de las 50 ciudades más violentas del mundo.

La clasificación fue hecha por la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, que la equiparó con urbes tan violentas como Tijuana, Acapulco y hasta Caracas.



Un habitante de calle, asesinado con cuchillo este miércoles, se convirtió en el muerto 42 de este año, disparando la tasa de homicidios de Palmira en un 45 por ciento, con relación al primer trimestre de 2018, en el que se registraron 29 crímenes.

Herederos de ‘la 300’

La cifra es alarmante para las autoridades departamentales porque, además, de ser la tercera ciudad del Valle del Cauca –con casi 400.000 habitantes–, en sus dominios hay dos zonas francas y el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a la ciudad de Cali y a toda la región.



EL TIEMPO investigó y estableció que ‘Jimmy’, ‘Poca Luz’ y ‘Panadero’ son los jefes de banda que siembran terror en las calles de Palmira y que heredaron las estructuras criminales de ‘los 300’, la gran banda criminal que llenó de sangre la región en la década del 2000.



No superan los 40 años y se están disputando el control del microtráfico y de la extorsión, a través de comandos urbanos de jíbaros, sicarios y atracadores. Autoridades nacionales también indagan si están vinculados en los cargamentos de coca y oro ilegales que salen por el Bonilla Aragón en ‘narcojets’ privados.



A ese panorama mafioso se le une la intimidación, con armas de fuego, a la sede de Alianza Verde, en la comuna 7.



“Fue finalizando febrero. Dos hombres en moto intentaron ingresar en medio de una reunión política”, explicó William Rendón, líder de esa colectividad en Palmira.

Para el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía del Valle, el diagnóstico de lo que pasa en Palmira está claro: “Hay tres grupos de delincuencia común organizada que estamos persiguiendo y por los que la seguridad ciudadana de Palmira es una prioridad”.



El padre Arturo Arrieta, de la diócesis social de la ciudad agrega que “hay una violencia subterránea que incluye peleas entre mafias y ajustes de cuentas, que son comandadas por personas, incluso narcos, que mutan constantemente sus actividades y que guardan un perfil bajo para evitar su caída”.



En cualquier caso, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le dijo a EL TIEMPO que no va a permitir que la tranquilidad que se logró en años anteriores se pierda por la guerra local de las drogas. Por eso, reveló que ordenará que se militarice la comuna más complicada —la 1— y se estudia extender esa medida a la 5 y a la 7.

Sicarios, en domiciliaria

Las bandas de las que habla el coronel Navarro son ‘los del 20 de julio’, que dominan la comuna 1; ‘los Pupis’, que actúan en la comuna 5, y ‘los Badus’, cuya área de influencia es la comuna 7. En varias operaciones se han capturado a varios de sus gatilleros y a otros delincuentes, pero la mayoría goza de casa por cárcel.



La Policía calcula que son 623 delincuentes con este beneficio, pero la Secretaría de Seguridad de la ciudad habla de tan solo 400.



En lo que sí coinciden ambas autoridades es en que ese fenómeno repotencia la criminalidad ya que se ha comprobado que la gran mayoría sigue delinquiendo desde sus viviendas.



“Las personas que tienen prisión domiciliaria no solo tienen los problemas penales por los que están pagando, sino que tienen un recorrido histórico relacionado con microtráfico, homicidio, porte ilegal de armas. Algunas de ellas no tienen solo una anotación, sino que registran, a veces, más de 9 por reincidencia en sus delitos o la comisión de otros nuevos”, dijo Andrés Betancourt, de la Secretaría de seguridad de Palmira.



Uno de esos reincidentes es Carlos Andrés Caicedo Moreno, alias Bachilo, sindicado de microtráfico y homicidio. Tiene 4 ingresos a prisión y actualmente duerme en una celda de la cárcel de Cómbita, Boyacá.



De acuerdo con el coronel Navarro, estas bandas son un objetivo prioritario. Para apoyar las operaciones, agregó, este año llegó medio centenar de nuevos uniformados y antes de mitad de año arribarán 50 más.



Si bien las autoridades locales admiten los niveles de violencia, aseguran que no se les puede equiparar con una ciudad como Tijuana o una Caracas. En esta última se registraron más de 26.000 muertes violentas en 2017.



Por eso, le acaban de enviar una extensa carta a la ONG mexicana pidiéndole que explique bajo qué parámetros y criterios clasificó a Palmira en el puesto 27, dejándola como una de las ‘reinas’ de la inseguridad mundial.

‘Vamos a intervenir con Ejército y Policía’: gobernadora Toro

La problemática de seguridad en Palmira llevó a las autoridades departamentales y locales a ordenar su militarización. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le dijo a EL TIEMPO que este mes, en coordinación con la Alcaldía local, se ordenará una intervención militar en la comuna 1.



“Vamos a intervenir articuladamente, entre Ejército y Policía, porque no vamos a permitir que la tranquilidad que se había ganado se pierda ahora por la disputa que existe por el control del microtráfico”, precisó.



La intervención militar más reciente se ordenó en septiembre de 2018, cuando se dispuso un contingente de 60 hombres del Batallón de Fuerzas Urbanas Especiales n.° 3 que patrullaron las calles por varias semanas. El secretario de Seguridad de Palmira, Carlos Zapara, reconoció la efectividad de este tipo de medidas, pues ya se implementó en el 2016 y se repitió en 2018: “Tenemos estructuras que se han desmantelado, pero mutan con otro nombre, otras connotaciones y otro tipo de personas”.



Otra de las medidas que se está potenciando es la instalación de cámaras de seguridad. En la actualidad hay 299 de estos aparatos, y se planea instalar otros 150 en puntos claves.



“Sí hay problemas preocupantes, y casi todo tiene que ver es con ‘vendettas’ por el manejo de las ollas del microtráfico y disputas entre las bandas por control territorial”, le aseguró a EL TIEMPO Efraín Rojas, personero de Palmira. Las autoridades locales no descartan pedir colaboración del Gobierno Nacional para verificar versiones sobre la presencia de ‘los Rastrojos’ y el ‘clan del Golfo’ en la zona.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa