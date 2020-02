Así fue el paso de Aida Merlano a Venezuela y lo que hizo tras su fuga

La primera noche, tras su fuga, (el 1.º de octubre de 2019), Aida Merlano Rebolledo se habría refugiado en un apartamento ubicado en el barrio Toberín, en el norte de Bogotá.

En esa vivienda habría permanecido por dos o tres días, hasta que se trasladó a un sector más popular en Kennedy. Todo indicaría que desde el primer momento ha estado acompañada de Yeico Manuel Vargas Silvera, con quien fue capturada en Venezuela y con quien sostendría una relación sentimental hace unos tres años.



El trabajo investigativo que se inició el mismo día de la fuga y en el que se reconstruyó la ruta de llegada y escape del motociclista que recogió a Merlano no permitió identificar por completo la placa de la moto. Sin embargo, sí se pudieron analizar las características de ese vehículo.



Así, las autoridades manejan la hipótesis de que, tras el escape, la moto pudo ser vendida a reducidores para comercializarla como autopartes en el mercado de lo ilegal. Esto, para evitar que fuera localizada e identificada.

El grupo que se conformó –entre Policía y Fiscalía– para investigar los hechos que rodearon la fuga de la excongresista y buscar su recaptura ha tenido una dificultad: Merlano cuidó al máximo sus comunicaciones.



“Desde el momento de su fuga se realizaron las tareas de rigor, amparadas por órdenes judiciales. Entre ellas, se nos ordenó estar atentos a los movimientos de sus familiares cercanos, así como a sus medios de comunicación. Durante los cuatro meses de su fuga, nunca se logró interceptar una comunicación de ella, lo que nos hace pensar que se comunicó con su familia a través de un tercero o de aplicaciones que permiten mensajes encriptados”, dijo a EL TIEMPO un investigador.



Para los encargados del caso, Vargas fue quien organizó su salida a Venezuela. De Bogotá se habrían trasladado por tierra hacia La Guajira, a mediados de noviembre. Aunque no hay una fecha exacta, lo claro es que pasaron desde Maicao a Paraguachón.



“Paraguachón es prácticamente territorio de los dos países. Si por Cúcuta hay trochas, en este sector se quintuplican. Y hay redes establecidas dedicadas a pasar a los ilegales. Muy seguramente así pasó Aida. Siempre tuvimos un gran porcentaje de certeza de que ella se refugiaba en Venezuela”, resaltó el investigador.



Señala la fuente que estando en La Guajira pudieron tramitar los documentos falsos, cédulas y hasta pasaportes porque se tienen identificadas tres o cuatro organizaciones dedicadas al traslado ilegal de migrantes.



Otra hipótesis de los investigadores es que, durante todo este tiempo, la pareja cargó con grandes sumas de dinero en efectivo para no dejar huellas bancarias que permitieran su ubicación, y para pagar o atender imprevistos durante su desplazamiento.



“Es claro que ellos dos han contado con la ayuda de otras personas. Es un plan bien elaborado que necesita de varios cómplices”, señaló el investigador, quien puntualizó que no descartan que a quienes les pagaron por las identidades falsas hayan sido quienes entregaron a Merlano y a Vargas a las autoridades venezolanas.



