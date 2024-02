'Un triste recuerdo que hoy se vivió': empleada de P. de Justicia revive toma de 1985

Momentos de pánico vivieron los empleados y magistrados que estaban hoy al interior del Palacio de Justicia, luego de que manifestantes bloquearan las entradas del edificio e impidieran durante horas la salida del recinto.



Las protestas se dieron en medio de la tensión por la elección de la fiscal general en la plenaria de la Corte Suprema que sesionó esta mañana, sin lograr un acuerdo sobre la próxima jefe de la Fiscalía.



El ambiente transcurría en calma en el centro de Bogotá, hasta que decenas de manifestantes se apostaron sobre la entrada del parqueadero del Palacio de Justicia.



Desde ese momento, trabajadores, magistrados, periodistas y visitantes del recinto no pudieron salir durante horas.



Una de las mujeres que quedó al interior de la infraestructura contó que "los hechos de violencia" causaron temor en todos los asistentes que estaban en el lugar.



"Fue un día muy tenso y duro para la Corte Suprema de Justicia y para todo el Poder Judicial. Los empleados de todas las Cortes no pudieron salir durante horas porque hubo bloqueos en las entradas y hechos de violencia contra personas que trataban salir del edificio", comentó una de las testigos.



En ese mismo edificio, guerrilleros del M-19 protagonizaron una violenta toma en 1985 que dejó la muerte de varios magistrados y empleados de las diferentes cortes.



Dicho suceso fue recordado este jueves por los trabajadores que estaban al interior del Palacio: "Tuvimos que salir escoltados por una línea de Policías y por miembros del Esmad, por la misma calle y el mismo sector donde salieron los sobrevivientes de la toma y retoma del Palacio de Justicia de 1985", aseguró la trabajadora.

Bogotá 08 febrero 2024. Disturbios durante las protestas frente al Palacio de Justicia. Los Manifestantes son desalojados por la policía. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

EL TIEMPO hizo presencia en el lugar de los hechos y evidenció los bloqueos que había en las puertas del Palacio de Justicia, hasta que un escuadrón de la Unidad Nacional del Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos.



Minutos después, las camionetas de los magistrados y los vehículos de los demás funcionarios pudieron salir escoltados por motos de la Policía Nacional.



"Un triste recuerdo que hoy se revivió. La presión es la que va a terminar dilatando más el proceso. Por las malas, difícilmente pueda darse una elección de Fiscal", concluyó la funcionaria del Palacio.



Entre tanto, la elección de la nueva fiscal quedará para la segunda ronda de la sala plena de la Corte Suprema, programada para el 22 de febrero.



La vicefiscal Martha Mancera asumirá el puesto de fiscal general, mientras que se toma una decisión en la Corte ante las tres candidatas ternadas por el presidente Gustavo Petro.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

