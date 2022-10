Luego de que se reportó la desaparición y posterior muerte del niño Gabriel Esteban González Rodríguez, en una rápida operación la Policía capturó al principal sospechoso, su padre, en la tarde del martes.



El coronel Néstor Raúl Cepeda, comandante del Departamento de Policía Tolima, contó detalles sobre la investigación que permitió capturar a Gabriel González Cubillos.



¿Cómo comenzó esta investigación y cuáles fueron las primeras acciones?



A nosotros nos articula directamente la Metropolitana de Bogotá, nos informan de la desaparición de un niño y se activa la ruta de ubicación del niño con su padre, que fue la primera información que recibimos acá en el departamento, así que con los municipios circunvecinos empezamos a hacer movimientos con el fin de verificar en terminales de transporte, no logrando la ubicación de esta persona.



Posteriormente le envían unos mensajes directamente a la madre del niño y con ello se logra visualizar, a través de nuestros analistas, un logotipo específico en una almohada que se veía y eso nos condujo a que ya se encontraba una habitación de hotel, y es así como empezamos a hacer todos los registros voluntarios en los alrededores de la ciudad, en diferentes hoteles.



Adicionalmente, los medios tecnológicos nos dan una pista clara a través de la identificación del celular de del padre, dando una ubicación en el municipio de Melgar, y es cuando nos activamos nuevamente sobre los hoteles y con esta referencia específica de la corona de la almohada, nos dimos cuenta de que muy seguramente era el hotel en donde fue hallado, llegamos y encontramos a nuestro niño Gabriel ya fallecido.



Precisamente, se conoció que el papá del niño le había dejado a la mamá unos videos contando lo que planeaba hacer, y luego mensajes anunciando que había cometido este crimen, ¿qué importancia tuvieron esos mensajes previos para la investigación para dar con su paradero?

​

Eso nos dio el carácter de inmediatez, esas fotografías fueron fundamentales para nosotros poder ir y tomar los registros voluntarios, y es así que llegamos directamente al hotel, que fue donde encontramos el cuerpo sin vida de nuestro menor de cinco años. Eso nos dio una pauta fundamental para los cursos de acción para la verificación de cámaras en la calle séptima, sobre el municipio de Melgar, y nos ayudó a hacer el bloqueo total de los municipios.

Gabriel González Cubillos al momento de su captura. Foto: Policía

¿Cuánto tiempo demoró esta investigación que llevó a encontrar el cuerpo del menor de edad y luego capturar a su padre? Se ha sabido que el hombre se lo llevó desde el sábado…

​

Al parecer, el padre de familia tenía permiso por el fin de semana de tenerlo, por el tema de la custodia del fin de semana. A nosotros acá en el departamento del Tolima, en la articulación por la desaparición, nos llega (el caso) el día lunes para articular el plan de búsqueda, que es cuando ya el señor perdió comunicación directamente con la señora madre y ella informa directamente a las autoridades.



Entonces, el lunes empieza toda la articulación específica con los municipios y departamentos luego del mensaje que él le envía a su exesposa sobre las 3 de la mañana, luego él sale sobre las 7:10 de la mañana del hotel, y es capturado por parte de nosotros sobre las 3 de la tarde, o sea que en ese lapso de tiempo fue la articulación operativa, pero también la actividad investigativa.



¿Cuáles fueron los pasos siguientes en la investigación, tras encontrar el cuerpo del niño?

​

Después de haber encontrado el lugar de los hechos, se hizo su acordonamiento porque debemos preservarlo para entregárselo directamente a la autoridad judicial, que es el Cuerpo Técnico de Investigación. Nosotros, aparte de eso, activamos todas las unidades especializadas para poder visualizar todo lo que eran las cámaras, para que nos fueran informando a nosotros en territorio y ver cuáles eran los movimientos de esta persona.



Esto al comienzo fue dispendioso porque los establecimientos comerciales no estaban abiertos, pero hicimos la labor propia de la Policía, trabajando en secuencias, en el minuto a minuto, para poder mirar los puntos de desplazamiento de esta persona.

Hicimos un plan específico en el Carmen de Apicalá por unas informaciones que recibimos de la ciudadanía, no tuvimos vocación de éxito en este lugar pero no levantamos todos los dispositivos que teníamos en diferentes sitios, terminales de transporte, lugares donde las personas de manera informal se acercan a coger el transporte…



De esa forma articulamos todo, ya sobre la tarde nos dimos cuenta de que la ciudadanía empezó a informar otros datos, hay informaciones que a veces desvían la investigación, informaciones falsas, pero bueno, nosotros tenemos unos analistas muy profesionales que nos ayudaron a mirar y a desvirtuar qué información era la más concreta, y así lo logramos hacer.



Es importante también mencionar que nuestra ciudadanía fue la que nos dio la información de que había una persona que no era del lugar, que era una persona desconocida para ellos, y es así que logramos, con una descripción clara, llegar al lugar de los hechos con nuestras autoridades de tránsito y debajo de un puente peatonal está esta persona, procedieron a identificarlo y dentro de esa identificación nos dimos cuenta de que era este señor Gabriel González.

Gabriel Enrique González caminando con su hijo antes de asesinarlo. Foto: Archivo particular

¿Él estaba en algún medio de transporte?



Él se desplazaba a pie, no había cogido ningún sistema de transporte, quería irse hasta la ciudad de Cali pero no había podido coger el transporte, precisamente porque teníamos todo cubierto el dispositivo en terminales de transporte y transportes informales, es de esa forma que nosotros empezamos a visualizar todo el dispositivo.



Hay información de que su captura, en ese primer momento, fue porque intentó al parecer sobornar a los uniformados, ¿cómo fue eso?



Él le ofreció un dinero a nuestros funcionarios de Policía de Tránsito, la suma de 50.000 pesos; nosotros sabemos que ese tipo penal de cohecho es una conducta penal y por supuesto ellos le leyeron los derechos de captura a esta persona por este hecho en particular, no por la situación de homicidio.



Pero aclaro, independientemente de si él no hubiera cometido el cohecho, nosotros le hubiéramos aplicado el Código de Policía que tiene un articulado especial con el que nosotros podemos verificar antecedentes e identificar a cualquier persona del territorio nacional. Es decir, no tenía cabida por ninguna situación y eso habría conducido a lo que estamos haciendo en este momento, de dejarlo a disposición de la autoridad competente y muy seguramente encausar la orden de captura que ya se emitió por parte de las autoridades judiciales.



¿Tras la captura a dónde lo llevan?

​

Era la vía de entre Girardot y Melgar, y hay un mapa criminal de competencias y ese sitio específico es del departamento de Cundinamarca, le corresponde directamente a la Unidad de Reacción Inmediata del municipio de Girardot. Es así que nuestros funcionarios se desplazan directamente hacia ese lugar a realizar los procesos judiciales y dejarlo a disposición de la autoridad competente. Él pasó la noche en ese lugar, en este momento se están tomando decisiones directamente en la Dirección General de Fiscalías con él, y muy seguramente se va a articular el otro tipo penal.



En la verificación que hicieron de este hombre, ¿él tenía algún antecedente penal o policial?



No, únicamente lo que estamos hablando, pero por supuesto que nosotros no íbamos a parar aunque no tuviera ningún antecedente. Este era un caso que nos tenía que doler a todos.



Hay una información de que la familia materna del menor había reportado el comportamiento violento que tenía este hombre, ¿la Policía Tolima tiene conocimiento de esos reportes previos?



Muy seguramente la Fiscalía General, dentro de la acción que le corresponde verificará estas medidas preventivas, muy seguramente las autoridades responderán sobre este hecho en particular, del antes del proceso.



La investigación para la captura fue rápida ¿qué mensaje le dan con esto a la ciudadanía?

​

Decirles a todos que la Policía es de la gente y para la gente. Nosotros somos hijos, somos padres de familia, somos de los mismos barrios de donde proceden todos los colombianos, y sentimos el mismo dolor que cualquier otro colombiano cuando es víctima de este tipo de hechos, por eso no nos podíamos detener frente a este delito tan infame que se cometió, y lo demostramos, movilizamos todo para lograr la captura del principal sospechoso.



Si hay una institución que siente el dolor de los colombianos es la Policía Nacional, no hay ninguna otra institución, me atrevo a decirlo, que esté en contacto tanto con todos los problemas de nuestros ciudadanos, nosotros procuramos en todos los casos siempre dar con un buen resultado, eso lo deben valorar nuestros colombianos y lo valoran, por eso nos llaman, nos suministran la información, y el día de ayer con esa información logramos llegar a este resultado tan importante.



Por eso la invitación es a rodear a nuestra Policía, no a atacarla, aclarando que las críticas son bienvenidas para mejorar, por supuesto. Esta institución va a seguir marcando todo el trabajo en beneficio de ustedes, que a ustedes nos debemos, siempre vamos a estar adelante, este es un resultado que muestra exactamente, cuál es el sentir de todos los policías, somos colombianos, hacemos parte de ustedes y siempre vamos a estar haciendo un buen trabajo.

