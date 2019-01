Así está la General Santander tras dos semanas del atentado 

A la entrada principal de la Escuela General Santander, sobre la autopista Sur, de Bogotá, siguen llegando personas a dejar ramos de flores, mensajes de agradecimiento escritos en hojas de cuaderno y a prender velas en el sitio en el que permanecen las fotos de los 21 cadetes que hace dos semanas perdieron la vida en medio de una acción terrorista del Eln.



En el lugar, dos mujeres lloran y oran en silencio. Se ven conmovidas. “No, no somos familiares; la verdad, no conocíamos a estos jóvenes, pero somos madres y nos imaginamos el dolor de esas madres”, dijo Amelia Salazar, quien viene de Suba, al otro extremo de la ciudad, y llegó al sitio a rendirles lo que ella considera “un homenaje a estos héroes de la patria”.

La normalidad no ha regresado a la Escuela, pues desde el día del atentado el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, suspendió las actividades académicas de los 960 cadetes que se preparaban en la Escuela.



Los estudiantes aún no han regresado por dos factores: el primero, porque siguen las labores de los peritos e investigadores y el segundo, por las obras que se tuvieron que ordenar para adelantar las adecuaciones locativas del dormitorio de mujeres y el comedor, que quedaron afectadas por la onda expansiva de la explosión.



Desde el perímetro exterior de la construcción se puede observar una cinta amarilla que prohíbe el paso y, al fondo, la iglesia y la entrada anexa por donde ingresó el carro bomba. La vía de acceso se mantiene cerrada y en la parte de atrás se ven dos vallas de contención que sirven de apoyo.



Lo que sí notan las personas que transitan permanentemente por el lugar es un evidente incremento en las medidas de seguridad.



“Claro que se reforzaron las medidas de seguridad desde el día del ataque. Eso siempre pasa y hasta se puede decir que es normal”, le dijo a EL TIEMPO un patrullero de la policía que presta seguridad en los alrededores de la Escuela. Señaló que la Policía Metropolitana de Bogotá es la encargada del esquema: “Somos 20 uniformados en turnos de ocho horas. Nos ubicamos en puntos estratégicos y atentos a cualquier situación”.



Sobre la entrada principal se ven cuatro uniformados acompañados de dos perros golden retriever entrenados en la detección de explosivos. Además, por el lugar se rotan grupos del Comando de Operaciones Especiales y de Antiterrorismo de la Policía (Copes).

Desde la esquina de la autopista Sur con carrera 52A, frente a la estación de TransMilenio Alquería, se observan hasta la entrada anexa de la Escuela tres cámaras de seguridad altas y una fija, además de dos garitas.



“No se puede negar que se ven más policías desde el día de la bomba. Eso nos da la sensación de seguridad, pero a la vez nos genera cierto temor. Las ventas se han caído porque nosotros vivimos de ofrecer productos a los cadetes, y como no están...”, dijo un hombre que trabaja sobre la estación Alquería y que pidió mantener su identidad en reserva.



Uno de los cadetes que resultó herido el día de la explosión se acercó a la Escuela a rendirles un homenaje a sus compañeros. “Desde niño quise ser policía, atrapar a los malos y servir a la comunidad. Suena a frase de cajón, pero es la verdad. Mi papá sacó un crédito para que ingresara a la Escuela, fue mi premio porque siempre saqué buenas notas en el bachillerato”, dijo a EL TIEMPO, y recordó: “Esa mañana, yo fui a buscar a una amiga que es de Manizales igual que yo. Ella está recién entrada a la Escuela. Yo iba cruzando por el patio cuando escuché un ruido seco. Sentí que volaba por los aires en cámara lenta, no sé si fueron segundos u horas”.



El cadete, quien ingresó en junio del año pasado y tiene 19 años recién cumplidos, fue de los primeros en ser dados de alta el día del atentado: “El médico me dijo que tuve trauma acústico y lesiones en los tejidos blandos. Mejor dicho, estuve de buenas porque al pensarlo hoy, me salvé porque un muro recibió el impacto”, narró con voz entrecortada.

Me levanté solo y había mucho humo, fuego, gritos. Estaba como mareado y asustado, no lo voy a negar. Miré a mi alrededor y empecé a caminar lentamente, aturdido. Cuando entré en razón fue peor porque lo que vi me marcó la vida. Los cuerpos de mis compañeros muertos. La verdad no los conocía, pero hoy me duele el alma pensar en ellos y en sus familias”.



Este cadete, que dice que hay que ir paso a paso, espera ascender a alférez y luego a subteniente, y aspira a que lo envíen a una zona bien apartada de Colombia como comandante de estación para ayudar a las comunidades. “Solo le pido a Dios por las familias de mis compañeros que murieron y por mi mamá”.



