Así es la cárcel cercada por el covid-19 en Villavicencio

Este sábado 11 de abril se conocieron los primeros casos de contagio de coronavirus en una cárcel. El Establecimiento Carcelario de Mediana Seguridad de Villavicencio ha reportado 17 casos incluidos los de dos hombres que fallecieron a causa de las complicaciones del virus.

Esta cárcel fue trasladada en 1972 a los terrenos donde actualmente funciona y allí permanecieron reclusos únicamente hombres. En 1981 fueron trasladadas las primeras mujeres.



Los terrenos fueron cedidos por el consejo municipal con un área aproximadamente de 4 hectáreas. Actualmente cuenta con área de 7.200 mt2 en la que permanecen 1.786 hombres y apenas 1 mujer condenada.



Allí funcionan patios para internos, un bloque administrativo destinado a los funcionarios del penal, un área de sanidad para atender las complicaciones de salud de los internos, un aula múltiple, tres salones para estudio, dos casas fiscales y un área para talleres.

También hay lugares destinados exclusivamente para la guardia interna y otra para la externa, una sala de juntas, tres dormitorios para los guardias internos, la cocina para reclusos y hasta un casino para empleados.



En 1998 se construyeron dos pabellones de tres plantas destinados para 600 internos que, sumados a las instalaciones que ya existían, permiten una capacidad de 900 internos.



Sin embargo, actualmente dicha capacidad es sobrepasada por 888 internos. Esto quiere decir que hay un nivel de hacinamiento del 99%.

Del total de los reclusos, el 60% permanecen privados de su libertad mientras se continúa el juicio en su contra FACEBOOK

TWITTER

Hay que anotar que, del total de los reclusos, el 60% permanecen privados de su libertad mientras se continúa el juicio en su contra y el restante 40% ya recibieron condenada por los delitos cometidos.



Del total de los internos, el 71% está entre los 18 y los 39 años de edad y apenas un 21% está entre los 40 y 69 años de edad. El restante 8% supera los 70 años, es decir, 24 reclusos.

Las sentencias en contra del penal

En 2014, mediante una acción de tutela, varios de los reclusos de este establecimiento penitenciario reclamaron sus derechos fundamentales a la salud, dignidad, al mínimo vital y a “no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.



El accionante, en ese entonces, manifestó que “él, junto con los demás reclusos del organismo, se encuentran en un alto grado se hacinamiento, al punto que duermen en el piso y en los baños”.



Y agregó que: “el agua que les suministran no es suficiente para suplir las necesidades básicas de los internos y tampoco es apta para el consumo humano. Además, no cuentan con elementos mínimos como colchonetas, sábanas y toallas”.

(Además: Fiscalía investiga muerte de segundo médico por coronavirus.)

La sentencia del Tribunal Administrativo del Meta fue impugnada por los demandados y finalmente el Consejo de Estado en octubre del 2014 ordenó amparar los derechos fundamentales que fueron reclamados por el accionante actuando como agente oficioso de todos los reclusos.



El fallo ordenó que se le proveyera agua potable a la población reclusa. Aclaró que el suministro no podía ser menor a 10 litros de agua por persona con el fin de cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, ordenó entregar a los reclusos de elementos básicos necesarios como sábanas, colchones y otros.



Por otro lado, el Consejo de Estado ordenó al Inpec desplegar actuaciones con el fin de efectuar traslados de los internos a otros penales para aliviar el hacinamiento carcelario, situación que para ese entonces, ya resultaba ser una problemática.

(Le puede interesar: Fiscalía inspeccionó iglesia en Villavicencio por casos de pederastia.)

Sin embargo, este no fue el único caso. En el mismo año, por medio de otra acción de tutela, los reclusos reclamaron, una vez más sus derechos fundamentales.



En esa ocasión el Juzgado 3° de Familia del Circuito consideró que no existía ningún perjuicio a los derechos de los reclusos. Sin embargo, la decisión fue revocaba por la Corte Constitucional y ordenó tutelar los derechos invocados por los reclusos.



Sin embargo, al día de hoy, así como en otros 111 penales del país, del hacinamiento carcelario no se ha encontrado solución.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com