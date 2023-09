La Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial condenó a 16 años de prisión al soldado Gerzan Eladio Asprilla Castillo, de 21 años, quien aceptó su responsabilidad en el homicidio (25 de mayo de 2023) de Joan Sebastián Escudero García, otro uniformado.



Los hechos se registraron en las instalaciones del Cantón Militar Occidental, ubicado en Bogotá.



La Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial logró la condena en cuatro meses, un tiempo récord, de Asprilla, quien de acuerdo a la reconstrucción de los hechos y el testimonio de varios de sus compañeros de la compañía Deluyer, del Batallón de Policía Militar No.13, atacó a Escudero en completo estado de indefensión.



De acuerdo a documentos en poder de EL TIEMPO, la Fiscalía expuso durante la formulación de cargos, en este caso por homicidio agravado, que "en la tarde del 25 de mayo de 2023 después que la compañía Deluyer culminara un servicio de exequias en el Cantón Norte, aproximadamente a las 15:30 horas, llegaron al alojamiento de la compañía, el cual se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio de alojamientos de la PM-13 y aproximadamente a las 17:30 horas, usted soldado Asprilla, tomó un fusil Galil calibre 5.56, lo cargó y sin mediar palabra alguna le disparó en 16 oportunidades al soldado Joan Sebastián Escudero García, quien se encontraba acostado en su catre descansando, segándole su vida de manera instantánea".



En esa línea, el fiscal del caso relató que "posterior a este desenlace fatal, usted señor soldado Asprilla Castillo se propinó un impacto con el fusil Galil que portaba, para lo cual se puso de rodillas llevó la boquilla del fusil debajo de su mandíbula y se disparó, seguramente para quitarse su vida, pero para su fortuna y la de su familia solo resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Militar, en donde lograron recuperarlo a satisfacción".

Gerzan Eladio Asprilla Castillo, permaneció cerca de un mes en coma. Foto: Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial

El fusil del soldado Gerzan Eladio Asprilla Castillo. Foto: Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial

Le disparó en 16 oportunidades

De la primera inspección, se advierte "que al menos en siete oportunidades fue impactada la humanidad del soldado Joan Sebastián Escudero García, sin embargo, en el lugar de los hechos se recolectaron 17 vainillas correspondientes a un arma de fuego tipo fusil Galil calibre 5.56, que fueron accionadas por usted, soldado Asprilla", aseguró en su momento el representante de la Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial.



"Mi dragoneante Sebastián Escudero, quien se encontraba durmiendo en su catre".

Uno de los soldados, cuyo nombre EL TIEMPO se abstiene de publicar, aseguró en la entrevista realizada por la Fiscalía que “aproximadamente a las 17:00 horas ingresamos de nuevo al alojamiento con más soldados, yo me senté en el catre y coloqué a cargar mi celular en el alojamiento".



Y añadió que recordaba que "allí se encontraban otros soldados, pasados unos minutos, no recuerdo cuánto tiempo, ya que yo me encontraba chateando con mi celular cuando, escucho una detonación yo volteo a mirar hacia el lado izquierdo del alojamiento, donde descansa la compañía de Deluyer y observó que el señor SL.18 Gersan Asprilla tenía en sus manos un fusil Galil calibre 5.56, y le disparó en dos a tres ocasiones seguidas a mi dragoneante Sebastián Escudero, quien se encontraba durmiendo en su catre".

Además, explicó que "al observar lo anteriormente expuesto, yo salgo corriendo hacia los baños a buscar protección, pues se seguían escuchando los disparos y la mayoría que nos encontrábamos en el alojamiento corrimos al baño, ya que sentimos temor de que llegara el SL18 Asprilla, quien le disparó a mi dragoneante Escudero y nos podía disparar a nosotros”.

En estos alojamientos se registró el crimen. Foto: Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial

"Inmediatamente procedo a reducir silueta ya que el peligro era inminente"

Otro de los soldados que entregó su testimonio a la Policía Judicial de la Fiscalía Penal Militar y Policial dijo: “Salgo del alojamiento de la ASPC, el cual queda ubicado en el primer piso bloque del lugar de los hechos, y procedo a dirigirme al segundo piso de manera muy sigilosa, ya que las detonaciones continuaban".



A la par, afirmó que "al llegar al alojamiento donde pernocta un personal de soldados de la compañía (...) veo a un soldado con el fusil en la mano, apuntando a la entrada que queda ubicada a las escaleras del bloque sur, inmediatamente procedo a reducir silueta, ya que el peligro era inminente, en ese momento percibo la presencia detrás mío del señor sargento viceprimero (...) lo único seguro que se podía hacer era tratar de persuadirlo a viva voz desde la distancia, ya que estaba apuntando hacia la entrada y se veía que estaba dispuesto a todo, segundos después el soldado ubica la trompetilla del fusil en su mentón y acciona el fusil dejando como resultado una herida abierta (...), una vez este se autolesiona, el soldado no pierde el conocimiento del todo, ya que estando arrodillado seguía con el fusil en la mano, cuando se dio la oportunidad se le retira el fusil, inmediatamente se procede a evacuar el lugar de los hechos”.



Solado no ha dicho por qué mató a su compañero

Asprilla Castillo estuvo más de un mes en estado de coma, interno en el Hospital Militar donde logró recuperarse.



Al ser dado de alta, de inmediato fue privado de la libertad, y hasta hoy se desconocen las causas que lo llevaron a asesinar a su compañero.



Redacción Justicia:

