Los preocupantes patrones en los asesinatos de líderes sociales

Aunque la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre del 2016, trajo una disminución en el número de asesinatos por cuenta de la violencia derivada del conflicto armado, la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos ha ido en aumento y se ha presentado de forma sistemática.

Esa es una de las principales conclusiones del informe ‘¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo’, elaborado por 9 organizaciones y centros de estudio, que hace un balance sobre la situación de riesgo que enfrentan en el país los defensores de derechos humanos y líderes sociales dejando en evidencia que este fenómeno de violencia es repetitivo, metódico y no aleatorio en contra de una población civil concreta.



“Los asesinatos son selectivos y no indiscriminados, lo cual denota un proceso de identificación de la víctima por parte de los victimarios y reafirma un proceso de planeación”, afirman las organizaciones, entre las que están Cinep, Somos Defensores, Confederación de Acción Comunal, la Comisión Colombiana de Juristas, Verdad Abierta y otros.

Mientras que en todo el 2016 se registraron 99 asesinatos de líderes sociales, en 2017 esa cifra fue de 144 y en 2018, con corte al 31 de julio, el número ya llegaba a 100, sumando un total de 257 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz.



De los líderes asesinados 215 eran hombres, 38, mujeres y cuatro personas LGTB, aunque la prevalencia sigue siendo sobre los hombres, el informe destaca que en los casos de las mujeres estos se llevan a cabo en un porcentaje importante con sevicia sobre sus cuerpos, deformándolos e incluyendo la violencia sexual.



Antes de ser asesinados al menos 27 líderes habían recibido amenazas previas, además, en su mayoría las víctimas estaban en condición de vulnerabilidad socioeconómica o son sobrevivientes de hechos como desplazamiento forzado por el conflicto armado. De hecho, la violencia es perpetrada principalmente en zonas rurales y en menor medida en periferias urbanas de las principales ciudades capitales.



En general, las víctimas eran defensores de derechos de tierra y el territorio, denunciaban actos de corrupción, presencia de actores armados, reclutamiento forzado y microtráfico. Otras víctimas hacían oposición a megaproyectos económicos, defendían derechos sexuales y reproductivos o trabajaban en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y otros referentes a la implementación del acuerdo de paz pactado entre el Estado y las Farc.



En cuanto a dónde están matando a los defensores de derechos humanos, el informe señala que se han presentado estos hechos en 27 de los 32 departamentos del país y en 142 municipios, es decir, esta violencia se presenta en el 84,37% del país.



La lista con las mayores violaciones a la vida la encabeza Cauca, con 44 asesinatos, seguido por Antioquia con 40 homicidios, Norte de Santander, con 19, Valle del Cauca, 18, y Córdoba y Putumayo, con un registro de 16 violaciones al derecho a la vida cada uno, y les siguen Nariño y Chocó, con 14 homicidios cada uno. Solo en estos 8 departamentos se concentra el 70,42 % de todos los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, señala el documento.

Tierras y cultivos ilícitos

De acuerdo con el informe, el arraigo local continúa siendo una tendencia entre las víctimas de homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos. Los líderes de juntas de acción comunal son los que más han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, con 61 asesinatos, seguidos por líderes cívicos comunales con 52 casos, indígenas con 31 asesinatos, campesinos con 28 y afros con 24.



Esa condición de arraigo con el territorio vuelve a tomar importancia al analizar los datos de líderes reclamantes de tierras y de sustitución de cultivos que han sido asesinados, desde la firma del acuerdo de paz ha habido 27 homicidios de líderes de sustitución de cultivos ilícitos, por otro lado, según el registro, de todos los líderes asesinados 19 estaban involucrados de una manera u otra en actividades de restitución de tierras.



Sobre los cultivos de uso ilícito el informe señala que tras la firma del acuerdo estos han venido en crecimiento, de hecho, la ONU identificó que el año pasado en Colombia había 171.000 hectáreas sembradas con coca, la cifra más alta registrada.

Pero también dice el documento que con la salida de las Farc de los territorios ha habido una reconfiguración de dinámicas y otros grupos han llegado para quedarse con el negocio, causando un nuevo ciclo de violencia.



En el análisis se evidencia una coincidencia entre las regiones del país con mayor presencia de cultivos de coca y las regiones en las que han ocurrido más asesinatos de líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz, “pero más allá de la coincidencia espacial, estos hechos indican una relación causal, pues existe un patrón de asesinatos y amenazas contra líderes de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en estas regiones”, recoge el documento.

En cuanto a los líderes reclamantes de tierras, el análisis de las organizaciones deja ver que hay un pico en el asesinato de defensores, registrándose en 2016 dos asesinatos de estos líderes, en 2017 nueve y hasta el 31 de julio del 2018 ocho homicidios.



El informe señala que en 2017 y 2018 finalizaron varios procesos de restitución con un resultado favorable a los reclamantes “que obligaba a los poseedores de mala fe, en su mayoría ganaderos y empresarios, a regresar la tierra despojada a los campesinos”. Por eso, las organizaciones dicen que una de las posibles hipótesis es que, ante las decisiones judiciales que afectan negativamente los intereses de los despojadores, “estos pueden acudir a las estructuras armadas de las regiones para que ejerzan repertorios de violencia como amenazas y asesinatos para intentar revertir los procesos de restitución”.

Se desconoce el victimario

El informe también resalta que en la mayoría de los crímenes se desconoce el grupo o actor detrás de los mismos. Del total de los homicidios en 118 casos (45,91 %) se desconoce por completo la autoría; mientras que en otros 35 (el 13,61%) es posible identificar por las características de los homicidios que fue perpetrado por un grupo armado, aunque se desconoce cuál es.



Solo en 106 casos de violaciones al derecho a la vida (41,24 %) se presume el autor. De estos, 44 se atribuyen a grupos paramilitares, con 19 casos les siguen los que fueron atribuidos a disidencias de las Farc, luego están los 14 homicidios presuntamente cometidos por agentes de la fuerza pública, de los cuales la Policía Nacional es el presunto victimario en tres y el Ejército Nacional en 11. Al Eln se le atribuyen ocho asesinatos, otros cuatro presuntamente fueron cometidos por grupos de seguridad privada, dos casos son atribuidos al EPL y 15 a civiles cuya pertenencia a algún grupo está por establecer y que fueron capturados.

Por otro lado, el informe señala que la mayoría de los asesinatos se cometen bajo altísimos niveles de impunidad por lo que hay una justicia parcial, además las investigaciones no siempre llegan hasta los determinadores, financiadores o autores intelectuales.



Según el informe, entre 2009 y 2017 solo en 49 casos (8,6 %) se ha logrado una sentencia, condenatoria o absolutoria, por el asesinato de líderes, lo que deja un 91,4 % de casos en los que aún no se alcanza justicia.



Esto a pesar de que en declaraciones la Fiscalía ha asegurado que han esclarecido el 50 por ciento de los homicidios de líderes sociales cometidos entre 2016 y 2018. Frente a esto aunque las organizaciones destacan “un significativo avance procesal de las investigaciones en 155 casos (27,5%), los cuales pertenecen a casos en investigación, juicio y orden de captura”, son enfáticas en que avance en las investigaciones o esclarecimiento de los crímenes no es igual a disminución de impunidad, “situación que solo se consigue cuando hay una sentencia”.





