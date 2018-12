Así va la investigación por asesinato de funcionaria de ARN en Caquetá

Un equipo de investigadores de Policía Judicial, Sijín y la Fiscalía se desplazó a la vereda Minas Blancas, donde fueron encontrados los cuerpos de la psicóloga Viviana Muñoz Marín, quien trabajaba para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y de Jesús Ignacio Gómez Ávila.



El doble homicidio se registró en zona rural de San Vicente del Caguán en Caquetá, donde este miércoles en horas de la tarde se encontraron los cuerpos impactados con armas de fuego.

El comandante de la Policía en Caquetá, coronel Javier Navarro Ortiz, aseguró a EL TIEMPO que con base en la labor investigativa realizada hasta el momento se pudo establecer que "el crimen de la señora Viviana no está relacionado con su trabajo en la ARN. Una hipótesis se dirige a que el ataque estaba dirigido contra Gómez Ávila".



El coronel Navarro señaló que para la Policía Gómez no tiene estatus de líder social, "aunque no se puede negar que tiene reconocimiento en la comunidad. Pero el caso fue priorizado", puntualizó.



El comandante de la Policía en Caquetá señaló que se está ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita establecer móviles y autores materiales del doble homicidio.



"La familia del señor Gómez Ávila lo reportó el miércoles en la mañana como desaparecido. No tenían noticias de él desde el martes en la tarde por lo que de inmediato se aplicaron los protocolos de búsqueda. Pero desafortunadamente se encontraron los cuerpos ese mismo día en horas de la tarde. Es claro que no hurtaron sus pertenencias", señaló Navarro.

El crimen de la señora Viviana no esta relacionado con su trabajo en la ARN. Una hipótesis se dirige a que el ataque estaba dirigido contra Gómez Ávila FACEBOOK

TWITTER

El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, aseguró a EL TIEMPO que Jesús Ignacio Gómez era un líder social vinculado a programas medioambientales.



El mandatario recordó que meses atrás sostuvo una conversación con Gómez, quien le dijo que se había enfrentado a Hernán Darío Velásquez Saldarraiaga, alias el Paisa, de quien se desconoce el paradero, cuando este se encontraba en uno de los puntos de reincorporación.



"Me contó que le dijo en la cara a 'el Paisa' que era un asesino. Y que se generó cierta molestia. Yo le dije que si no le daba temor, que tenía que ser más mesurado", afirmó Sánchez Cedeño.



El alcalde dijo que Gómez solicitó apoyo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, "pero le respondieron que no veían una amenaza contra su vida y se la negaron".

Viviana Muñoz Marín siempre fue una profesional integra, prudente y su vocación de servicio la impulsaba a participar en procesos de reconciliación y diálogo. Estuvimos distantes mucho tiempo. AMOR SIEMPRE TE EXTRAÑARE Y ME HARÁS FALTA. video 10/2018 y el sentimiento ETERNO pic.twitter.com/ocdo93Ykfn — MAURICIO QUIROGA (@tooms219) 20 de diciembre de 2018

JUSTICIA

En Twitter @PazyJusticiaET