Asesinan a los dos ex-Farc que se volaron del mismo sitio que Santrich

Desde hace un mes no se sabía absolutamente nada de los exguerrilleros de las Farc Jorge Luis Montero, alias Augusto Reyes, y Mauredy de Jesús Azajue Urdaneta, conocido en la guerra como ‘Milton Jesús’.

El dato más fresco indicaba que, a través de la misma trocha, y usando métodos de evasión similares, los dos habían desaparecido del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en La Paz, Cesar, justo 24 horas antes de que Jesús Santrich se esfumara de ese lugar, la madrugada del 29 de junio.



Pero EL TIEMPO estableció que tanto Montero, de nacionalidad colombiana, como Azajue, con identidad venezolana –exmilitantes del frente 19 del Bloque Martín Caballero, que operó en La Guajira–, acaban de ser abatidos por tropas del país vecino.



En efecto, los cuerpos de Montero, de 45 años, y de Azajue, de 39, fueron hallados en zona rural del municipio de Lossada, del fronterizo estado de Zulia.



Ambos aparecen dados de baja tras un fuerte combate que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sostuvo el sábado pasado con hombres armados que identificaron como miembros de las disidencias de las Farc. Según el reporte oficial, en manos de este diario, en el enfrentamiento resultaron heridos dos uniformados venezolanos y también fueron abatidos otros dos miembros de las disidencias de las Farc, pero sus identidades aún no han sido establecidas.



Arsenal y antecedentes

El grupo ilegal se movilizaba por una trocha de la región en un campero color plata que portaba la placa AC3-68RV. Dentro del vehículo se encontraron 14 detonadores, un fusil R15 y dos escopetas.



Reporteros de este diario confirmaron con fuentes de ambos países que el enfrentamiento, ocurrido en horas de la madrugada, se registró a un kilómetro de la llamada hacienda El Recreo, adscrita al Batallón 103 Misilístico Antiataque del Ejército de Venezuela y ubicada en la ribera del río Palmarito.



La confirmación sobre la militancia en las disidencias de los dos abatidos en Venezuela cobra relevancia en momentos en que se intenta verificar información según la cual Santrich, al igual que los también fugados excomandantes Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’, estarían escondiéndose en territorio del país vecino y coordinando desde allí su regreso a sangre y fuego al negocio del narcotráfico y la minería ilegal.



Incluso, el propio Nicolás Maduro dijo esta semana que si esa información era real, él los considera “bienvenidos” , algo que de inmediato generó el repudio del gobierno de Iván Duque.

Cuando EL TIEMPO indagó en archivos oficiales por la procedencia de los dos ex-Farc abatidos, logró confirmar que ambos estaban acreditados ante la Oficina del Comisionado de Paz. Además, aparecían adscritos a los programas de reincorporación e, incluso, uno de ellos –alias Augusto Reyes– había sido beneficiado con la figura de indulto a través del decreto 1165 de 2017.



De hecho, Miguel Ceballos, comisionado de Paz, aseguró que el siguiente paso es ahora reportarle oficialmente a la justicia especial para la paz (JEP) la muerte de estas dos personas a fin de proceder de inmediato con su exclusión de las listas de desmovilizados y beneficiados tras el acuerdo con las Farc.



Mientras en Venezuela confirman la identidad de los otros abatidos en los combates del sábado pasado, la JEP confirmó ayer la apertura de un incidente de incumplimiento contra Jesús Santrich por su ausencia injustificada para la citación que se le ha hecho a fin de que rinda versión en el expediente sobre secuestros cometidos con la guerrilla (ver recuadro).



De prosperar, Santrich sería expulsado de esta jurisdicción en los próximos días.

JEP abre camino a la expulsión

El fugado excomandante fariano Jesús Santrich no asistió a la citación que la JEP le tenía programada para ayer martes y cuyo propósito era que rindiera su versión en el expediente 001, por los secuestros de las Farc. Su plantón a la JEP ya le costó la apertura de un incidente de incumplimiento por el cual podría ser expulsado de la órbita transicional. La Sala de Reconocimiento de esa justicia considera que su asistencia a estas diligencias es “personal e indelegable”, además de que su falta es injustificada.



De prosperar el incidente, Santrich –por quien se ofrecen 3.000 millones de pesos de recompensa y que tiene una circular roja de Interpol– perdería los beneficios de la justicia transicional. El exjefe guerrillero también tiene pendiente que se resuelva la apelación que presentó la Procuraduría a la decisión de dejarlo en libertad, el 15 de mayo, al no aplicársele la garantía de no extradición a Estados Unidos.

