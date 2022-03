Por solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al soldado profesional en retiro, Neider Yesid Lozano Beltrán, por la presunta participación en el homicidio del joven indígena de la comunidad Kiwe Nasa, Omar Guasaquillo Guasaquillo; y las graves lesiones causadas a un integrante de una organización campesina, identificado como Diego Alexis Vega Echavarría.

Los hechos investigados ocurrieron el 5 de septiembre de 2019, en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca). Los elementos de prueba dan cuenta de que el hoy procesado hizo parte del grupo de militares que habría ingresado a la finca La Esperanza, en el corregimiento de Villa Colombia, y disparó en varias oportunidades contra las víctimas.



En la investigación se constató que esta acción armada fue producto de una información que daba cuenta de la supuesta presencia de ocho integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC en la citada finca.



Al parecer, en medio de posibles irregularidades en la verificación y en los soportes de los datos conocidos, tropas del Batallón Pichincha, con sede en Cali (Valle del Cauca), se dirigieron al lugar y lanzaron la operación.



El joven indígena y la persona que lo acompañaba no tenían armas, estaban en indefensión y no pertenecían a algún grupo ilegal. Adicionalmente, se evidenció que la escena del crimen, al parecer, fue alterada y, en el reporte oficial presentado a los comandantes, presuntamente, se incluyeron circunstancias falsas como que el señor Vega Echavarría disparó con un arma artesanal o ‘changón’ contra las unidades militares.



En ese sentido, el soldado profesional en retiro Neider Yesid Lozano Beltrán fue imputado por los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida.



Los cargos no fueron aceptados. Por este caso, en octubre de 2021, fueron judicializados un teniente y cuatro soldados profesionales.

