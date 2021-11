Aseguran a dos uniformados por caso de abuso policial dentro de un CAI

El 6 de marzo dos jóvenes fueron llevados por la Policía a un CAI de Soacha, allí fueron agredidos, detenidos sin justificación y les robaron algunas pertenencias.



Los hechos se registraron en el CAI Hogares de Soacha a donde fueron conducidos los jóvenes Diana Devia y Lucio Valenzuela.(Le puede interesar: A esto se expone si falsifica el carné de vacunación contra el covid-19).

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial inició una indagación, y luego sumario, con radicado S. 411.



"En desarrollo de la investigación, se allegó material probatorio y evidencia física que

dio lugar a vincular a dos patrulleros de la Policía Nacional por los presuntos delitos de

privación de la libertad, lesiones personales y hurto. Así mismo, les fue impuesta

medida de detención preventiva", señaló la Unidad.



Según la denuncia los jóvenes salieron de un sitio de rumba y fueron requeridos por uniformados, que los trasladaron al CAI luego de que ellos se negaran a entregar sus documentos de identidad.



Igualmente se señala que en el lugar la mujer fue golpeada e insultada y a su pareja lo hicieron desvestir y también lo agredieron. Además los uniformados se habrían quedado con dinero y un celular de la pareja.



“Me cogieron a puños contra la pared, me tiré al piso, el policía me agarraba del pelo hacia atrás porque yo me agachaba. De un momento a otro todos salieron y luego entraron dos uniformados con navajas, yo tenía mi maleta y me la desprendieron a punta de cuchillo, pero con rabia, y me decían perra, y jalaban”, relató Diana en declaraciones recogidas por el portar de noticias Periodismo Público.



Y luego la publicación se refirió a la agresión a la pareja de la mujer: "cuando se iba a bajar los pantalones se le cayó el celular, entonces mi novio le dijo pásemelo, pero el policía le dijo me lo voy a robar y qué va hacer, y le pegó otro puño en la cara”.

Lea otras noticias de Justicia

La historia de 'don Mario', el 'patrón' de alias Otoniel.

Nunca se hizo perfilamiento de supuestos enemigos: Mindefesa sobre el paro.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com