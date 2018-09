Las respuestas de Benedetti sobre las acusaciones de chuzadas

De acuerdo con las declaraciones del coronel (r) Jorge Humberto Salinas, capturado en los operativos contra una red de 'chuzadas' ilegales desmantelada en Nariño y en el Valle, el senador Armando Benedetti estaría involucrado en interceptaciones contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a personas de su familia y al abogado Jaime Lombana.



Benedetti respondió a estas acusaciones en entrevista con W Radio. Dijo que no conocía al coronel (r) Salinas, ni a Juan Carlos Madero, quien según Salinas era su enlace con la red de chuzadas.

"No se me podría pasar por la cabeza interceptar al Fiscal. Eso sería ser un mercenario, un hombre de guerra, de ejército. No se me pasaría por la cabeza nunca interceptar al hombre más importante y poderoso de este país. Al que se le ocurra hacer eso es un tonto, un imbécil, un mercenario", dijo el senador en entrevista con W Radio.



Según él, estas acusaciones podrían ser una "venganza" de la Fiscalía por sus denuncias en el caso de Odebrecht. Cuando se le cuestionó en la emisora por si se sentía perseguido, Benedetti dijo: "Yo creo que sí. Porque es que todas las investigaciones están en la Fiscalía. No hay una sola que usted saque que venga de la Corte Suprema, de la Procuraduría o de la Contraloría. Todo siempre viene de la Fiscalía. Y es por lo de Odebrecht".

Además, el Senador aseguró que, si bien la idea de chuzar al Fiscal es "estúpida", la de interceptar a Lombana "a alguien se le podría ocurrir, por todo lo que él ha dicho". Y agregó: "Pero eso es otra cosa, es personal. Él fue novio de mi hermana, le hizo de todo, bueno no voy a meter a mi hermana en esto. Alguien puede pensar que a mí se me ocurrió esa estupidez. Pero lo que me preocupa es lo del Fiscal. Sí me parece grave, ya roza con la locura".



Benedetti también afirmó que esta acusación lo tiene en "una depresión". "Dan ganas hasta de llorar", dijo el Congresista.



"Yo soy una especie de víctima. A mí nadie me ha rodeado para defenderme de todo lo que me inventan y nadie dice nada", concluyó.



