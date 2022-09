Un juzgado de extinción de dominio de Bogotá ordenó levantar y cancelar las medidas cautelares de embargo y secuestro que, desde el 13 de octubre de 2021, pesaban sobre un apartamento en el norte de Bogotá del hoy embajador de Colombia en Venezuela, Armando Alberto Benedetti Villaneda.



Como consecuencia de ello, el juzgado señaló que la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) deberán restablecer el statu quo del inmueble "para que el propietario inscrito continúe con su uso, goce y usufructo, mientras se adopta una decisión definitiva en su caso por parte del juzgado competente".

Es de recordar que, en medio de investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito, la Fiscalía impuso las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro a este apartamento, e interpuso la demanda de extinción de dominio, sobre la cual falta que se pronuncie de fondo un juez para definir si los bienes definitivamente quedan en manos del Estado o del exsenador.



Ruby Corredor, capturada por venta de apartamento al senador Armando Benedetti. Foto: Archivo Particular

En medio del proceso de revisión de las medidas cautelares, que pidó la defensa de Benedetti, la Fiscalía indicó al juzgado que las medidas tenían que ver con una denuncia y diferentes investigaciones por el presunto enriquecimiento desde 2002 y su posible relación con la adquisición del apartamento.



"Destacando que la señora Ruby Corredor Ruiz lo adquirió de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) por un valor de 1.600 millones de pesos y días después de haber invertido más de 63 millones de pesos en gastos de escrituración, beneficencia, administración y registro, inexplicablemente lo vendió al señor mencionado por el mismo precio", dice la providencia del juzgado, citando a la Fiscalía.

Corredor, agregó la Fiscalía, enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



Por su lado, el abogado de Benedetti señaló que, aunque la Fiscalía aseguró que los bienes provienen de incrementos patrimoniales injustificados y que el exsenador los invirtió para ocultarlos del radar de las autoridades, "el proceso penal se sustentó en informes que contienen errores, por lo que se ordenó otro estudio que dio un resultado contrario, es decir, que no hay incrementes injustificados, quedando sin sustento ese trámite, así como las medidas cautelares impuestas".

La decisión del juzgado

Tras analizar ambos argumentos, el juzgado estimó que no era viable continuar con el embargo y secuestro del apartamento, "pues no resultan necesarias, razonables y proporcionales en los términos que adujo la Fiscalía; en otras palabras, no se encuentra que la motivación presentada dé claridad sobre el cumplimiento de los fines de la limitación".



Por ello se declaró la ilegalidad de las medidas de embargo y secuestro. No obstante, el juzgado mantuvo la medida de suspensión del poder dispositivo del inmueble,"teniendo en cuenta que precisamente, por encontrarse en una etapa inicial el proceso de extinción de dominio, debe garantizarse la ejecución de la decisión que le ponga fin, y para ello, con el propósito de garantizar que el bien exista al finalizar el proceso, la ley permite a la Fiscalía la imposición de medidas cautelares, aclarando que ello no implica que ya se haya extinguido el derecho de dominio".

