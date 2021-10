Fiscalía ocupa apartamento del senador Benedetti

La Fiscalía General ocupó con fines de extinción de dominio un apartamento del senador Armando Benedetti ubicado en el norte de Bogotá.



La decisión se conoció inicialmente a través de un trino del congresista. "La Fiscalía acaba de tomar una decisión sospechosa, desmedida e ilegal de extinción de dominio contra el apartamento de Altos del Retiro por hechos acaecidos mucho antes de ser propietario. ¿CÓMO PUEDO PARAR ESTÁ VULGAR PERSECUCIÓN? No tengo garantías", señaló.(Le puede interesar: Otoniel', no me maten': detalles inéditos de su captura).

EL TIEMPO estableció que la decisión la tomó un fiscal de la dirección de extinción de dominio en el caso contra una particular no aforada. El caso está siendo articulado con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



La Fiscalía señaló que se trataría de bienes producto de un presunto incremento patrimonial injustificado por parte del senador. "Información de la Dian permitió establecer que el congresista presentaría patrimonios por justificar correspondiente a 2009, 2014, 2016 y 2017. Se trataría de posibles maniobras fraudulentas por parte del senador para incorporar a su patrimonio, a través de una tercera persona, un bien de considerable valor el cual fue enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y que habrían ocasionado detrimento a la administración pública". señaló la Fiscalía.



El inmueble fue adquirido por Ruby Corredor, imputada con lavado de activos, en 2009. Y el 14 de diciembre de 2010, mediante escritura pública 2285-2010 suscrita en la Notaria 63 por un valor de $ 1.600’000.000,13, fue vendido al senador Benedetti.



No obstante, hay un recibo de cobro a nombre de Benedetti para los meses de julio a diciembre del 2009, cuando él no era el dueño del predio. Algo que la Fiscalía cuestiona.



De hecho, en la audiencia de imputación de cargos a Corredor, la fiscal del caso dijo que "curiosamente" el senador pagaba los gasto de administración del bien antes de comprarlo. Y agregó: "Se insiste, no hay una explicación de por qué existe una cuenta de cobro y un recibo de caja a nombre del señor Armando Benedetti", dijo la Fiscalía.



Para el ente acusador la compra de un apartamento en el conjunto Altos del Retiro, en Bogotá, por parte de Ruby Corredor buscaba dar apariencia de legalidad a dinero de origen ilícito. La Fiscalía señaló que la mujer no tenía dinero para comprar el bien.



En el proceso de investigación, el ente acusador revisó las cuentas bancarias de las cuales Corredor dijo que había salido el dinero para comprar el predio, pero en las cuentas no existió, en los meses anteriores, ninguna transacción que superara los 13 millones de pesos, a diferencia de los más de 189 millones con los que, en efectivo, hizo el primer pago del inmueble.



La Fiscalía también cuestiona que en todo el proceso Corredor terminó perdiendo plata, pues vendió el inmueble a lo mismo que le costó y además le ocasionó pérdidas, pues ella asumió los gastos de notariado, administración y registros.



Corredor le había manifestado a la Corte Suprema de Justicia que en el mes de agosto de 2009 revisó unos bienes publicados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, con el interés de adquirir uno para su vivienda y en un periodo de solo seis días después, el 6 de agosto de 2019, sin ninguna asesoría ni experiencia, ganó en el proceso de remate del apartamento en estudio, dice la Fiscalía.



El ente investigador también cuestiona que la mujer dijo que había comprado el predio para vivir, pero que casi inmediatamente ella lo recibió se lo traspasó en diciembre de 2010 al senador Benedetti.



Personas cercanas al congresista señalaron que él se presentará como víctima en el proceso. Igualmente manifestarán que el predio fue comprado de buena fe.

