Ante la denuncia que hizo en la mañana de este viernes el saliente embajador Armando Benedetti sobre amenazas a su vida, EL TIEMPO se comunicó con él y su defensa para esclarecer detalles de ese anuncio.



Benedetti dijo que no fue citado por la Fiscalía a declarar dentro de algún proceso, y que lo de hoy solo fue una reunión para tocar temas de su seguridad, encuentro convocado por el ente acusador. No obstante, aclaró que para asuntos jurídicos era mejor hablar con su abogado, el penalista David Benavides.



La reunión que sostuvo Benedetti esta mañana fue presencial con un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, aunque no precisó si el punto de encuentro fue en Bogotá o en otra parte del país.



En esa línea, el abogado Benavides dijo a EL TIEMPO: “Nos gustaría aclarar que algunos medios están diciendo que son dos versiones distintas. La verdad es que no hubo una citación formal, ya sobre el transcurso de la mañana se comunicaron con él, y salió el otro trino de las amenazas que habían sido de público conocimiento”.



En efecto, la Fiscalía comunicó en la mañana que un fiscal delegado ante la Corte se reunió con Benedetti para recibir sus denuncias de amenazas contra su vida.



No obstante, en el comunicado el ente acusador dijo que “en el marco de la investigación que se adelanta por presunta financiación ilegal de campaña fue citado el exembajador Armando Benedetti Villaneda para atender una diligencia de declaración jurada”.



Es decir, sostienen que sí hubo una citación previa y que en esa línea se dio el encuentro de este viernes.



La defensa del exembajador sostuvo que en el acta de la reunión quedó que la razón por la cual no declaró es por las amenazas, “sin perjuicio de que sea cierto también que va a guardar su derecho a guardar silencio en el evento de que hubiera una citación. En la mañana lo contactaron”, resaltó su defensor.

Ante el ente acusador quedó la constancia de las amenazas, por las cuales se solicitó apoyo a la UNP y la Policía, y que serán recopiladas por Benedetti y su defensa para denunciar formalmente.



La controversial cita a Benedetti de este viernes es por los 15.000 millones de pesos que supuestamente él recibió para la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, sobre lo que se abrió una línea de averiguaciones sobre cómo fue la financiación electoral en ese caso específico.



