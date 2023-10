Por primera vez en Colombia, 72 mujeres se iniciaron como infantes de marina

Seis meses después de que María Valeria Cuartas, oriunda de La Ceja (Antioquia) recibió el diploma en comunicación publicitaria, inspirada en su hermano, quien es infante de marina, decidió dar una pausa en su carrera para incorporarse como infante bachiller en la Armada Nacional, una institución que desde su creación tradicionalmente ha entrenado a hombres para sus obligaciones militares.



Ella hace parte de las 72 mujeres de diferentes regiones del país que, por primera vez en la historia, iniciaron su servicio militar como Infantes de Marina Bachilleres en la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas (Sucre).

Las mujeres aspirantes a infantes de marina bachiller en la base de entrenamiento de Infantería de Marina en Sucre. Foto: Juan Diego Torres / Escuela de Periodismo EL TIEMPO

El punto de inflexión en la vida de Cuartas vino de la admiración por su hermano y su cuñada, quienes sirven en la base de la Armada Nacional en Cartagena. Ella quedaba asombrada por las historias que le contaban y la emoción, la experiencia y las actividades que llenaban sus vidas.

María Valeria Cuartas, aspirante a infante de marina bachiller. Foto: Juan Diego Torres / Escuela de Periodismo EL TIEMPO

"Llegaba a casa, pero me faltaba algo. Una emoción. Me gustaba el estudio, pero creo que la vida militar me aporta una experiencia adicional. Le conté a mis padres y recibí todo el apoyo para inscribirme", dijo la hoy aspirante a infante de marina.



A más de 500 kilómetros de su casa en Antioquia, en la base ubicada en el departamento de Sucre y que opera desde 1974, recibirá formación física, tácticas de combate, primeros auxilios y entrenamiento en armas, navegación y comunicaciones.



Uno de los primeros procedimientos que relizaron las 72 aspirantes fue cortar su cabello a la altura de los hombros y en los próximos días este será donado a fundaciones de lucha contra el cáncer en Bogotá.



"Tuve un cuidado en mi cabello durante tres años. Ahora estoy contenta y orgullosa porque tuve la oportunidad de ingresar y también podré ayudar a otras personas", dijo la aspirante Elena Andrea González, proveniente de Ibagué (Tolima).

Uno de los primeros procedimientos que relizaron las 72 aspirantes fue cortar su cabello a la altura de los hombros. Foto: Juan Diego Torres / Escuela de Periodismo EL TIEMPO

El coronel Ever Andrés Mejía Giraldo, comandante de la base de entrenamiento de Infantería de Marina, indicó que en este proceso se brindarán habilidades y conocimientos valiosos como el respeto a la autoridad, así como forjar su carácter para ser ciudadanas responsables y comprometidas.



"Estas jóvenes, al igual que todos los hombres que prestan su servicio a bordo de las Fuerzas Militares, recibirán una bonificación mensual del 50 por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente. Adicionalmente, tienen un cubrimiento total de sus necesidades básicas: seguridad de salud, alojamiento, alimentación, vestuario y bienestar", dijo el Coronel.



Esta unidad de 72 mujeres será liderada por la teniente de navío María José Casseres Parra, quien se desempeñará como comandante de compañía. Junto a otras seis oficiales femeninas, serán las encargadas de inculcar las habilidades fundamentales de disciplina, liderazgo y trabajo en equipo durante tres intensos meses en esta base, en la que la temperatura alcanza los 35° C con una humedad de un 86 por ciento.

Las mujeres aspirantes a infante de marina bachiller en la base de entrenamiento de Infantería de Marina en Sucre. Foto: Juan Diego Torres / Escuela de Periodismo EL TIEMPO

"Tuvimos una capacitación exhaustiva, incluyendo asesoría jurídica y un seminario de género desarrollado por la Jefatura de Instrucción, Formación y Educación Naval de la Armada. Aunque los hombres también serán parte de la formación, las tenientes estarán supervisando los entrenamientos y tuvieron dos meses de capacitación previa", explicó la teniente Casseres.



El servicio militar en la Armada de Colombia también tiene otros beneficios para estas mujeres como tener prioridad en programas de generación de empleo y acceso a cursos de capacitación, lo que les brinda una ventaja en su futura vida profesional.





