En la mañana de este viernes, la Fiscalía señaló que por atipicidad en la conducta en los elementos de ‘influencia indebida’ y ‘propósito de obtener beneficio económico’ fue archivada la denuncia de la fiscal Angélica Monsalve, quien había dicho que había recibido presiones dentro del caso contra Carlos y Javier Ríos Velilla, y Felipe Ríos.



La investigación que fue archivada puntualmente pretendía establecer si había un tráfico de influencias de particular para evitar que la fiscal Monsalve Gaviria imputara a los procesados, que son investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para el recaudo de pasajes de TransMilenio.

Según la Fiscalía, el caso por las presuntas presiones lo había asumido un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien dispuso varias actividades investigativas, como escuchar en entrevista a Monsalve para que ampliara la versión que había entregado a varios medios de comunicación sobre el caso, y diera detalles sobre las presuntas presiones en su contra.



También se le había pedido a Monsalve aportar los audios que entregó a periodistas sobre esas presuntas presiones que recibió en el caso.



No obstante, la Fiscalía informó que la fiscal Monsalve Gaviria “se negó a dar entrevista, tampoco facilitó el material que aseguró públicamente tener en su poder y que daba cuenta de posibles influencias indebidas. Finalmente, señaló enfáticamente que no tenía nada que decir al respecto”.



Por ese motivo, sostuvo el ente acusador, “el fiscal del caso no pudo valorar la validez o autenticidad de lo dicho por la funcionaria ni de los audios divulgados por medios de comunicación”. En ese sentido, se archivó la denuncia de Monsalve.



De acuerdo con la Fiscalía, sus funcionarios tienen la obligación legal de denunciar oportunamente cualquier conducta que pueda constituirse en delito y colaborar con el buen funcionamiento de la justicia; y como, para el ente investigador, Monsalve no cumplió esto, le compulsaron copias.



“Estos principios habrían sido desconocidos por la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria, por lo que se compulsaron copias para que se investigue penal y/o disciplinariamente la posible actuación omisiva de la servidora judicial”, concluyó la Fiscalía.

