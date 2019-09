Cadena perpetua para violadores no convence a expertos

A pesar de la decisión del Consejo de Política Criminal de apoyar el trámite de la iniciativa que establece la cadena perpetua para los asesinos y violadores de menores de edad, expertos insisten en sus cuestionamientos a la legalidad y la verdadera utilidad de ese tipo de iniciativas.

En contravía con lo que había recomentado inicialmente una comisión asesora convocada por el Ministerio de Justicia, el Gobierno decidió embarcarse en el proyecto de la cadena perpetua, que fue además una de las promesas de campaña del actual presidente de la República.

Este lunes, tras una reunión de la Comisión de Política Criminal, el Ejecutivo aseguró que la en la decisión se tuvo en cuenta ese tipo de medidas aplicadas en otros países y que han venido funcionando.



Igualmente señala que el tema será reglamentado adecuadamente y que ese pena solo se impondrá para casos excepcionales.



Además, que la misma se podrá revisar en un término no menor a 25 años, sujeta a la resocialización del condenado. Esa posición tiene reparos tanto de la Fiscalía como la Judicatura. Y fue recibida con escepticismo por los expertos en asuntos penales.

'La bestia', como le llamaron a Luis Alfredo Garavito, es considerado el mayor asesino en serie de niños en el mundo. El hombre confesó haber asesinado 172 niños, entre los 6 y los 16 años. Foto: Archivo particular

El abogado José Fernando Mestre, que hizo parte de la Comisión Asesora en materia de Política Criminal que en mayo presentó un extenso informe en el que planteaba lo inconveniente de ese proyecto, insistió en los cuestionamientos que se plasmaron en ese documento.



Indicó que hay propuestas populistas que distan de los análisis científicos y humanistas hechos por los expertos en temas jurídicos.



A su turno, el penalista Iván Cancino dijo que esa norma es inconstitucional.



“Ni siquiera una reforma constitucional lo salva ya que la estructura misma de la Constitución impide esto por ser humanista y se basa en la prevención y la resocialización", aseguró Cancino.



Y agregó: "El problema no lo soluciona el derecho penal solo. Es un tema de políticas públicas. La solución está en fortalecer la familia, que las comisarías de familia actúen rápido antes las denuncias, que la Policía del cuadrante esté pendiente de las llamadas de auxilio . Los colegios y familiares denuncien las señales de abuso. Las actuales penas son fuertes".

El penalista Carlos Gilberto Gómez Cifuentes consideró que la propuesta corresponde a una medida de populismo punitivo.



"Si el efecto disuasor de penas más elevadas fuera verdadero, no habría crimen en Colombia. Al comparar con otros países la duración de las penas que aparecen en el Código, pocos lo superan. Peor aún, pocos lo igualan", indicó Gómez Cifuentes.



Y añadió que Colombia prohíbe (por legislación interna y tratados internacionales) tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Y las penas irredimibles son prohibidas implícitamente por esa razón.



A su turno, el penalista Francisco Bernate, criticó que se desatendiera la opinión de los expertos y dijo que resulta llamativo que entidades como el Inpec apoyen ese tipo de iniciativas cuando conocen la situación de hacinamiento de las cárceles del país.

Se estima que Daniel Camargo, alias ‘el monstruo de los manglares’, violó, torturó y mató a más de 157 niñas en aproximadamente 20 años. Los crímenes los cometió entre Colombia y Ecuador. Foto: Archivo El Comercio

"Está de moda subirse al tren de la prisión perpetua. Pero no se ha entendido que esto no parte de un estudio serio e implicará que se tenga que cambiar la Constitución y la totalidad de los códigos penales. Es una macroreforma", indicó.



Otro penalista, Alejandro Sánchez, sostuvo que se está pensando más con la emoción que con la razón: "En un futuro se apreciarán los efectos adversos de este tipo de decisiones, como que por la severidad de la sentencia los controles judiciales serán más estrictos y por ende las actuaciones procesales más demoradas. Esto puede traer consigo más libertades por vencimiento de términos y más absoluciones, pues es claro que las exigencias probatorias para imponer una prisión perpetua debe ser estrictas", .



Sostuvo adicionalmente: "Aquí no se trata de dividir el discurso entre los defensores de las niñas y niños y los defensores de los delincuentes. Se trata de dejar de pensar en que incrementando penas y creando más tipos penales se solucionarán los problemas".





JUSTICIA

@JusticiaET