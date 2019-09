Fiscalía anunció testigos contra Didier Luna por supuesto acoso sexual

Ante el juez 15 de conocimiento de Paloquemao, la Fiscalía, el defensor de Didier Luna y el representante de Carolina Rozo pusieron de conocimiento las evidencias que van a ser usadas en el juicio contra el extécnico de la selección Colombia femenina sub-17, denunciado por acoso sexual y laboral contra ella, exfisioterapeuta del equipo.



La Fiscalía se opuso a la participación de Álvaro González, presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol), propuesto por la defensa de Luna.



(Le puede interesar: Álvaro González responde a las acusaciones de supuesto acoso laboral)



“Resulta impertinente, siendo un testigo que solamente podría declarar acerca de la conducta que no tiene un conocimiento personal y directo sobre los hechos materia de investigación. No participó en ninguno de los hechos presentados en la acusación”, dijo José David Díaz, abogado de la fisioterapeuta Carolina Rozo.



Por su parte, el defensor de Didier Luna se opuso a la utilización de conversaciones de WhatsApp entre Carolina Rozo y la entonces médica de la selección Colombia sub-17, Yeidy Paola Rojas, “toda vez que no hace referencia a los hechos de materia de acusación sino sencillamente son las órdenes que como médica ella impartía y en ningún momento versa que eran órdenes por Didier Luna”.



La Fiscalía aseguró que a través de la médica se podrá "percibir cómo se ejercía ese acoso laboral", pues Rojas conoció de primera mano las actuaciones de Luna.

Otro testigo para la Fiscalía es Carlos Alberto Ulloa, jefe del departamento médico de la Federación Colombiana de Fútbol, a quien llegaron las quejas las quejas formales de Rozo. Asimismo, Nicol Daniela Torres Díez, psicóloga miembro del cuerpo técnico de aquella selección Colombia femenina sub-17, quien "fue testigo de la interacción entre el acusado y la víctima". La Fiscal anunció una grabación en la que Torres reconoce a Rozo que percibía el trato abusivo de Didier Luna.



Laura Daniela Cautiva, fisioterapeuta, también fue presentada como testigo por la Fiscalía. Ella le ofreció a Carolina Rozo su apoyo para declarar, diciendo que vivió situaciones similares con Didier Luna.



El ente investigador también presentó como testigo a la exjugadora de la selección Bogotá Claudia Gutiérrez, quien "puede testimoniar sobre el comportamiento del acusado al interior del cuerpo técnico de la Selección Bogotá". Aunque esta se referiría a hechos ocurridos en el 2001, la Fiscalía considera que "podría tratarse de un patrón de conducta del acusado".



La Fiscalía mencionó a otros miembros del equipo médico de la Selección, así como a jugadoras del equipo. Aclaró que aunque algunos de estos se repiten, al tratarse de una denuncia por acoso se trata de la recurrencia de estos hechos.



El proceso en contra del extécnico fue abierto luego que Carolina Rozo, fisioterapeuta del equipo, lo denunciara penalmente por el presunto acoso del que habrían sido víctimas ella y algunas jugadoras de la selección femenina.



Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 el extécnico atentó contra la integridad sexual de Carolina Rozo, exfisioterapeuta de la Federación Colombiana de Fútbol, según lo señaló la Fiscalía en la audiencia pasada en la que dijo que Luna aprovechó su poder y autoridad para acosar y asediar a Rozo “con fines sexuales”.



El acoso se registró, dijo la Fiscalía, en varias etapas. La primera de ellas en un hotel en donde el imputado intentó “un trato más cercano, galanteos, coqueteos, piropos en el oído, contacto físico, abrazándola con intensidad y fuerza”. A lo cual había seguido un intento de besarla en la boca.



La segunda etapa del acoso se habría dado por mensajes de texto en los que el extécnico habría realizado insinuaciones. Luego el técnico le manifestó a Rozo que “quería que fueran amigos especiales y que la podía llevar muy lejos en el fútbol”. Y que la víctima llegó a su límite cuando le propuso que tuvieran hijos juntos.



A partir de esto, habría iniciado el acoso laboral a la mujer que fue insultada y retirada de parte de sus funciones, hasta el punto que ella se vio obligada a renunciar.



A la salida de los juzgados de Paloquemao, el extécnico Didier Luna reiteró ser inocente. El inicio del juicio esta programado para el próximo 20 de noviembre.



