La Fiscalía adjudicaría este viernes un millonario contrato para la prestación de “los servicios de telecomunicaciones de red corporativa Wan-lan, seguridad informática y videoconferencia” para el ente acusador.



La adjudicación para el contrato por 179.563 millones de pesos a la que se presentaron tres oferentes, está bajo la lupa de la misma Fiscalía que encontró una presunta irregularidad en la propuesta de una de las firmas que se presentó a la licitación.



Fuentes oficiales confirmaron que se compulsaron copias para que se investigue el delito de falsedad en documento privado y que los hechos ya están en el despacho de un fiscal especializado de Bogotá.



Según la denuncia interna del ente acusador conocida por este diario el proceso contractual se inició el 2 de septiembre y se presentaron las firmas UT Conecta 2022, Unión Temporal Fiscalía Seguridad Integral y Yak Til SAS.



En desarrollo del proceso, dijo la Fiscalía, el proponente UT Conecta 2022 integrada por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC y por DEXTERA SAS, con el fin de acreditar lo exigido por la entidad presentó una certificación de uso y garantía de monitores presuntamente expedida por LG Business Solutions.



“El Comité Técnico Evaluador en el marco de la verificación de los documentos presentados por los proponentes, solicito a LG Business Solutions confirmación sobre las especificaciones contenidas en la certificación aportada por el proponente UT Conecta 2022, fecha 11 de noviembre de 2022 obteniendo como respuesta que la misma presenta unas presuntas alteraciones con respecto a la certificación firmada por esa empresa”, se lee en la denuncia de 13 páginas.



En concreto se menciona que la Unión Temporal Fiscalía Seguridad Integral hizo observaciones sobre una “grave inconsistencia” en la certificación pues se menciona que la vida útil de algunas de las pantallas que se comprarían era de 40.000 horas, pero que ellos con información del mercado pueden señalar que no es posible garantizarla vida útil de esos equipos. De hecho se consultó al mismo fabricante de los equipos que señaló que no se podía certificar ese tiempo de uso de las pantallas.



Y la empresa que expidió la certificación señaló que el documento original es diferente al que fue entregado a la Fiscalía por el proponente y no coincida aspectos como la fecha, las horas de vida útil del equipo, la fecha de validez del documento y la persona que aparecía en la firma estaba incapacitada para ese momento y por tanto no la suscribió.



Colombia Telecomunicaciones en el marco del proceso licitatorio señaló que la certificación fue entregada por el proveedor Vicartechz a quien pidió explicaciones y la respuesta fue que retiraron al funcionario encargado del tema.



Y añadió que se confirmarse la irregularidad fue víctima de “transgresión a su buena fe y la confianza legítima que ha depositado en sus aliados”.



Sair Buitrago

Redacción Justicia

