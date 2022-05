El candidato a contralor general de la República, Aníbal José Quiroz Monsalvo, se comunicó con EL TIEMPO para aclarar su situación frente a la información que la Fiscalía le entregó al Congreso en la que señala que él "tiene activa una investigación por el delito de prevaricato por omisión en un despacho de la Fiscalía en el Cesar. Además le figura otro proceso inactivo por archivo por delitos contra la administración pública”.



Señala que, "en mis 16 años de servicio público me he caracterizado por la lucha anticorrupción denunciando penal y disciplinariamente más de 20 actos de corrupción, lo que ha generado enemigos en mi contra e inclusive recibir amenazas de muerte de algunas mafias".



Frente a la investigación que señala la Fiscalía señala adelanta contra Quiroz, este asegura, "en relación con el proceso por el presunto delito de “prevaricato por omisión”, destaco que este se refiere al control urbano como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Valledupar en el 2018", y puntualiza que "no existe imputación en mi contra y además los hechos no existieron, pues la génesis de la denuncia es la no demolición total de un muro de contención construido en concreto del conjunto cerrado María Isabel, lo cual sí realicé en enero 17 de 2017".

El nombre de Quiroz apareció en la comunicación que la Fiscalía le envío a Gregorio Eljach Pacheco, secretario Técnico Comisión Accidental- Convocatoria Pública Elección Contralor y al senador Jhon Moises Besaile Fayad, integrante de la Comisión Accidental que participa en el proceso con el reporte de las investigaciones halladas. Esto respondiendo a un derecho de petición del legislativo.



Carlos Felipe Córdoba el actual Contralor termina su periodo en septiembre. Al contralor lo escoge el Congreso de la República en pleno por un periodo de cuatro años.



Los aspirantes se postulan en convocatoria pública y no podrán ser reelegidos.



De acuerdo con la contraloría las funciones de la cabeza del organismo son: "Examina las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal. Juzga las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos, con el objeto de hacer efectiva su responsabilidad patrimonial", entre otras.

