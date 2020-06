Los argumentos de la Fiscalía para asegurar al gobernador de Antioquia

El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, figura en la investigación de la Fiscalía como el supuesto determinador de las irregularidades que se habrían registrado en el contrato para la pavimentación de un tramo de la Troncal de la Paz.

En su indagatoria ante la Fiscalía, realizada el 16 de abril, el mandatario señaló que ante la imposibilidad de que una sola persona esté al frente de toda la contratación, durante su primera administración creó el Consejo Asesor de Contratación, del que hacían parte las Secretarias General, Hacienda, la Dirección Jurídica, la respectiva Secretaria Delegada para la Contratación, y Planeación



Añadió que “este órgano hacia un control con enfoque integral, normativo y jurídico” de las contrataciones que se iban a hacer y que “la robustez de sus equipos de gobierno le daba la confianza para no intervenir en los procesos de selección sino después que se contratara”.

Igualmente señaló que desde su campana a la Gobernación decidieron que la pavimentación de la Troncal de la Paz beneficiara a Zaragoza, El Bagre, Caucasia y que “la evaluación de los contratos se hacía con el Comité Asesor de Contratación”.



Igualmente dijo Gaviria que no recordaba si el contrato 2005-CO-20-335 fue objeto de reunión y que “él delega y no esta direccionando, ni interviniendo esa delegación; la otorga y garantiza que se tenga la competencia y calidades para que se ejerza”.



Igualmente señaló que no conoció el programa de inversión del anticipo de este ni de algún otro contrato, pues la vigilancia y el control los hacia a través del acompañamiento del comité asesor.



El Fiscal del caso señaló sobre el argumento del gobernador y la delegación de la función de contratación, que esta no implica el desprendimiento del poder ni de la responsabilidad de quien delega.



Dice la Fiscalía que el contrato fue firmado por la Secretaria de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia, pero que lo hizo ejerciendo la delegación del Gobernador de Antioquia y por tanto en su nombre.



“Que su firma (la del gobernador) este ausente de muchos documentos a lo largo de este proceso contractual, como se verá en los capítulos siguientes, no significa que estuvo al margen del proceso”, asegura la Fiscalía en el documento de 125 páginas.

Al resolver la situación jurídica la Fiscalía no consideró que Gaviria Correa pudiera evadir a la justicia y señaló que tiene arraigo y que ha acudido al llamado del ente acusador.



Frente al análisis sobre si el mandatario es un peligro para la sociedad o la víctima, la Fiscalía afirma que “si bien es cierto desde la época de los hechos hasta la presente ha transcurrido un lapso de tiempo considerable que no otorgarla lógica a la imposición de una medida privativa de la libertad, también lo es que no puede pasarse inadvertido que hoy, Aníbal Gaviria Correa nuevamente ocupa el cargo de Gobernador electo de su departamento” y que si mantiene su decisión de delegar la contratación, esta postura “pudiera significar que será un peligro para la comunidad, porque subsiste la posibilidad que se repitan situaciones semejantes”.



“En tales condiciones, la réplica de actos semejantes en este nuevo periodo se puede avizorar como muy posible, lo cual hace necesario y urgente precaver a través de la cautela cualquier reiteración”, se lee en el documento.

Y añade que la medida de aseguramiento se toma “sobre la necesidad de resguardar los intereses de la sociedad en cuanto espera de los gobernantes un manejo pulcro, transparente, responsable de los dineros públicos, y que se desarrolle la administración publica con imparcialidad, eficacia, moralidad y economía”.



Sobre una posible obstrucción a la justicia, la Fiscalía señala que por el tiempo que ha pasado ya las autoridades tienen todos los documentos del proceso contractual que es investigado pero que “en todo caso, la ascendencia del señor Gaviria Correa en el territorio antioqueño puede significar, con mucha posibilidad, que se ejerzan presiones respecto de testigos o para el normal tránsito de la actuación procesal”.



Y cuestionó que aunque se tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades en el año 2011, cuando la Contraloría Departamental de Antioquia las puso en conocimiento de la Fiscalía en Medellín, solo hasta el 2018, la carpeta fue enviada a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, “sin que entre tanto se hubiera realizado actuación alguna en aquella región”.

Y dice el fiscal del caso “no se avizora razón atendible que pueda explicar tan cuestionable falta de actividad ante la necesidad de investigar hechos de tan extrema gravedad como los que dan cuenta estas diligencias”.



JUSTICIA