Juristas: orden de captura contra Aníbal Gaviria no es necesaria

Han sido diversas las reacciones que se registraron durante el fin de semana, al conocer la orden de captura que emitió la Fiscalía contra, hasta el viernes en la noche, gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.



El proceso - que viene de 15 años atrás - relaciona a Gaviria con un contrato para la ampliación de la troncal de la Paz firmado en 2005 por 41.000 millones de pesos.



En la noche del domingo, el ente acusador confirmó además, que en el mismo proceso se iba a investigar a los exgobernadores, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo.



​EL TIEMPO consultó con reconocidos juristas que coincidieron en afirmar que emitir la orden de captura contra Gaviria no era necesario en medio del proceso.



El penalista, Iván Cancino, señalo que este es un tema muy complicado, porque hace referencia a una investigación de mucho tiempo atrás ( 2005), lo que puede generar muchas dudas; aunque para él es claro que las medidas de aseguramiento "tienen que ser absolutamente excepcionales".



​Cancino, cuestionó que el país solo haga este tipo de análisis "debido a la popularidad o imagen del ciudadano, y que no se aplique como regla general para entender de una vez por todas, excepto muy contadas excepciones, que las personas se puedan defender en libertad".

El penalista aseguró que una medida como la que le impusieron a Aníbal Gaviria, "no tiene sentido, porque fue en un periodo como Gobernador hace mucho tiempo, y él ahora está en otra etapa diferente que no tiene solución de continuidad. En mi concepto él no presenta un riesgo de fuga, no es un peligro para la comunidad, ni va a obstruir a la justicia a futuro", puntualizó.



Cancino, concluyó que en este caso la Fiscalía, "como en muchos otros se apresuro", resaltando que es un contra sentido porque inicialmente el ente acusador había emitido una resolución para la medida de aseguramiento, pero "hace lo que hace con Aníbal Gaviria al generar esta persecución, y quedan en libertad (el mismo día), los investigados por el atentado contra el centro comercial Andino".



Sobre la imputación de cargos (en el mismo proceso), contra Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, el abogado señaló que es importante que el Fiscal (Francisco Barbosa), "entienda que los procesos tienen que llegar a su final, que las personas tienen que ser investigadas pero en libertad".



Finalmente, señaló que hasta el momento no se ha demostrado que Gaviria sea inocente o culpable, pero que debe primar la presunción de inocencia, y conocer más adelante la decisión de un juez.



"No podemos estar de acuerdo con tantas medidas de aseguramiento en un país donde la Fiscalía pierde seis de cada 10 procesos que lleva a juicio. De esas seis, la mayoría estuvo privada de la libertad y podrán demandar a la Nación", afirmó Cancino.

En un sentido similar se pronunció el penalista Francisco Bernate, quien señaló que era paradójico que mientras la Fiscalía expide una resolución - para limitar las capturas - en menos de 24 horas se pida la captura de Gaviria.



"Yo no sé si Gaviria hizo o no hizo, pero lo que si sé es que capturar a una persona por hechos de hace tanto tiempo es absurdo, es una barbaridad, es insostenible", puntualizó Bernate.



El jurista señaló que independiente - que el proceso venga de la antigua aplicación de justicia - donde la Fiscalía capturaba, no significa que "no se deba actuar con ponderación y con un poco más de mesura, porque no tiene mucha lógica, o no queda claro cuál es la urgencia de pedir una medida de aseguramiento por hechos que ocurrieron hace 15 años".



Bernate, concluyó que si el Fiscal considera que tiene que investigar a Ramos y a Fajardo por estos hechos, debe hacerlo, "sin la necesidad de enloquecerse para capturar personas".

De acuerdo con Bernate, la captura de Gaviria debía haberse realizado de inmediato, aunque considera que se pudo haber logrado un acuerdo para que el Gobernador terminara temas de intereses personal para proceder a hacer efectiva la misma.​

Finalmente, Ramiro Bejarano, señaló que la orden de captura de Gaviria "es una decisión más política que jurídica", sobretodo después de que el fiscal Francisco Barbosa había dicho que no iba a ordenar la captura de las personas, salvó que "fueran peligrosas o que fueran alterar las pruebas".



El abogado señaló que cuando un funcionario delega la ejecución o celebración de un contrato - mantiene la responsabilidad, menos para lo penal - pero "si la persona delegada incurre en dolo, no se le puede transmitir la culpa al que delego".



En este caso, según el Fiscal, se investiga a Gaviria por la suscripción y firma de un contrato que delegó.



JUSTICIA

